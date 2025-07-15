Yozgat'ta dehşet: Otomobilin önünü kesip tüfekle ateş açtı! Muhtar ve oğlu hayatını kaybetti

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Sarıkaya ilçesine bağlı Bağlıca köyünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olduğu öğrenilen köy muhtarı Yalçın Akdemir ile Yunus Emre E. arasında, saman dökme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüşürken yaşanan arbedenin ardından taraflar ayrıldı. Evine giderek av tüfeğini alan Yunus Emre E., köy girişinde muhtar ve 2 oğlunun içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti.

Yunus Emre E.'nin yarı otomatik av tüfeği ile açtığı ateş sonucunda, saçmaların isabet ettiği muhtar Yalçın Akdemir ile oğulları Ahmet ve Kubilay Akdemir ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde muhtar Yalçın Akdemir ile oğlu Ahmet Akdemir'in hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olduğu anlaşılan Kubilay Akdemir sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.