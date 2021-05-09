​15 dakika ruhu dinlendirir

Aileleri için zorluklara göğüs geren anneler, koronavirüs salgınında çok yoruldu. Annelerin artan yaşam stresiyle mücadele ettiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Salgın sürecinde anneniz için hazırlayacağınız küçük bir sürpriz, onu çok mutlu ederek, değerli hissettirecek. Anneler Günü’nü kutlamak için pahalı hediyelere veya aylarca düşünülerek hazırlanmış sürprizlere gerek yok. Onu ne kadar sevdiğinizi göstermeniz yeterli” dedi.

Çalışan annelerin evde de sorumluluk üstlendiğini söyleyen Dokuzlu, “Ruh ve beden sağlığı için evde her gün 15-20 dakika özel zaman oluşturun. Çocuklar da evin sorumluluğunu üstlenmeli. İş bölümü yaparak annelere destek olabilirler” diye konuştu.