​8 bin hekim atanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalar yaptı. İstanbul Ataşehir’de özel bir hastanede yaşlı bir hasta ile alay edilen görüntülerin Beyaz Reform’un başlatıldığı bir dönemde bilerek paylaşıldığını söyledi. Koca, şöyle konuştu:

MANİDAR BİR PAYLAŞIM

“O videoya ustalıkla yerleştirilmiş ‘müfettişlerin rüşvet teklif ettiği’ cümlesi geçiyor biliyorsunuz. Adeta ‘daha önce bakanlığın müfettişlerinin geldiği’ iması verilmeye çalışılıyor. Bu cümlenin ustalıkla yerleştirildiğini düşünüyoruz. Daha önce Bakanlıktan bir müfettişin gitmesi gibi bir durum söz konusu değil. O dönemde ilgili hastanenin kendi iç denetim işleyişi ile ilgili bir görevlendirme olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla bu imanın ustalıkla yerleştirilerek, 9 ay önce olan olayın bugün buzdolabından çıkarılırcasına servis ediliyor olmasının da, Beyaz Reform’un olduğu bir dönemde, hasta-hekim iletişiminin arttığı ve normalleştiği bir dönemde gündeme taşınmasının da manidar olduğunu, bu açıdan da konuyu yakından takip ettiğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum.”

REKLAM

KADRO YAPILANMA PLANLAMASI YAPILDI

Etlik Şehir Hastanesi’nde kadro eksikliği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Koca, “Şu an Etlik Şehir Hastanesi günlük 6 bin hastaya bakılır hale geldi. Yeni bir hastane olduğu için hasta sayısı arttıkça kadroları tamamlama planı yapıldı. Bildiğiniz gibi şu an sekiz bine yakın hekim, açılan kamu kadrolarına geçmek için müracaatta bulundu. İki hafta içerisinde atamaları yapılacak. Onkoloji hastanemiz başta olmak üzere diğer hastanelerimiz de kapanmayacak “ ifadelerini kullandı.

Vaka sayısı artabilir

Bakan Fahrettin Koca, Kovid-19’un artık grip gibi geçtiğini belirterek, “Korkmamız gerekmiyor ama Avrupa’da, Almanya’da günlük vaka sayıları geçen hafta 140-150 binleri gördü. İspanya, İtalya, İngiltere’de 60-70 binleri gördü. Bizde ise şu an 3 binlerde. Dolayısıyla 3-4 hafta sonra bizde de, bu kadar olmasa da, yükselişlerin olacağını tahmin ediyoruz” uyarısında bulundu.