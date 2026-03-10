9. Mavera Ödülleri’nde bu yıl: Yeryüzü Emanet İnsan Sorumlu

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen edebiyat yarışması “9. Mavera Ödülleri”, genç yazar ve şairleri edebiyat dünyasıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Önceki yıllarda “Kudüs”, “Küresel Barış ve Adalet”, “Fıtratın Çağrısı”, “İyilik Ben’de Başlar” ve “Vicdanın Haykırsın İnsanlık Uyansın” gibi küresel farkındalığı vurgulayan temalarla düzenlenen yarışmanın bu yılki mottosu “Yeryüzü Emanet, İnsan Sorumlu!” olarak belirlendi.

Yurt içi ve dışındaki ön lisans ile lisans öğrencilerinin şiir, hikâye ve deneme dallarında eserleriyle katılabileceği yarışmada, dereceye giren yazılar kitaplaştırılarak kalıcı bir esere dönüştürülecek. Bunun yanı sıra başarılı gençlere çeşitli hediyeler verilecek. Her yıl yeni isimlerin yer aldığı danışma kurulunda bu yıl yer alan isimler ise şöyle: ‘Şiir’ dalında Hasan Bozdaş, İsmail Karakurt, Meryem Kılıç, Merve Yaylacık, Nurettin Durman ve Osman Özbahçe, ‘Hikaye’ dalında Arzu Kadumi, Hasibe Çerko, Mehmet Kahraman, Mustafa Nezihi Pesen, Sadık Yalsızuçanlar, Sema Bayar, ‘Deneme’ dalında Prof. Dr. Abdülkadir Macit, Prof. Dr. Faruk Taşçı, Mehmet Aycı, Doç. Dr. Şefik Memiş, Ünsal Ünlü ve Yağız Gönüler’den oluşuyor.

Bu yılki temanın Kur’an-ı Kerim’den ilham alınarak belirlendiğini söyleyen Vakfın mütevelli heyeti başkanı Mehmet Koca, yarışmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Yeryüzü Emanet, İnsan Sorumlu! konusu çok önemli. Allah-u Teala insanlığı yarattığında, halife olmaları konusunda teklifte bulunduğunda, yeryüzünün temsilciliğini ve sorumluluğunu insanoğlu kabul etmiş oldu. Bu sorumluluğun altını çizmek, değişen, dönüşen dünyada insanların kayıtsızlığının hoş karşılanmayacağını ve yeryüzünü mamur etme sorumluluğunun insanda olduğunu hatırlatmak istedik. İyi bir insan, iyi bir Müslüman olma konusuna dikkati çekmek açısından Bakara Suresi’nden esinlenerek biz bu konuyu gündeme getirdik. Biz salt bir edebiyat faaliyeti peşinde değiliz. Edebiyat faaliyeti çok önemli ama gençlerimizin, bizlerin, çağdaş dünyada yaşayan insanların yeryüzünün emanet sorumluluğunu hissetmesi, bu konuda Allah’ın razı olacağı şekildeki sorumlulukları hissedebilmesi açısından bir nebze işaret fişeği yakma anlamında bir yaklaşımımız var.”