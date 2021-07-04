​Akraba evliliği işitmeyi engelliyor

Gündem

Tel tel döküldüler: Gülen'in 'kafir' hamlesi tutmadı

Ankara’da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’ye yönelik yapılan bin 641 operasyonda 31 bin 182 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 3 bin 851’i itirafçı oldu ve verdikleri bilgilerle 32 bin 819 FETÖ’cüyü deşifre etti. Rakamlar, FETÖ elebaşı Gülen’in, itirafçıları ‘kafir’ ilan eden hamlesinin tutmadığını gösterdi. Gülen, yayınladığı videoda itirafçı olmak yerine şiddete maruz kalmanın tercih edilmesiyle ‘sevap’ kazanılacağını savunmuştu.