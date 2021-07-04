​Akraba evliliği işitmeyi engelliyor

Türkiye’de risksiz doğan her bin çocuktan 2-3’ünün işitme kayıplı olarak dünyaya geldiğini belirten Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Gündüz,
- “İşitme kaybı tedavi edilmezse, çocukların konuşma gelişimini olumsuz etkiliyor. İşitme kayıpların yüzde 50’den fazlası genetik faktörlere bağlı. Türkiye’de akraba evliliklerinin yoğun olarak görülmesinden dolayı genetik işitme kayıpları ile sık karşılaşılıyor” dedi.
Gündüz, doğumdan sonraki ilk 3 ay içinde tanı ve erken müdahale gerektiğini söyledi.