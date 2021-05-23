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Arı 'şoka' sokabilir

17günlük tam kapanmanın ardından başlayan normalleşme süreciyle, vatandaşlar park, orman ve sahillere gitmeye başladı. Özellikle yeşilin bol olduğu ortamlarda böcek, arı sokması ve kene ısırığı gibi vakaların yaşanabileceğine dikkat çeken uzmanlar, ölümcül sonuçlara yol açabilen bu durumlara karşı uyarılarda bulundu.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Arı şoka sokabilir
Fotoğraf: Arşiv

17günlük tam kapanmanın ardından başlayan normalleşme süreciyle, vatandaşlar park, orman ve sahillere gitmeye başladı. Özellikle yeşilin bol olduğu ortamlarda böcek, arı sokması ve kene ısırığı gibi vakaların yaşanabileceğine dikkat çeken uzmanlar, ölümcül sonuçlara yol açabilen bu durumlara karşı uyarılarda bulundu.

Koray Akay
Koray Akay

BÖLGESEL ŞİŞLİK YAŞANIR

  • Arı sokmasında bölgesel tepkilerin meydana geldiğini söyleyen Medline Acil Sağlık Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay, “Bunlar sokulan bölgede görülen şişlik, ağrı, kızarıklık, kaşıntı ve kabarıklıktır. Ağrı birkaç saat şiddetli olarak kendini hissettirse de daha sonra genellikle kaybolur. Şişliğin geçmesi de 1-2 günü bulabilir” dedi. Bazı arı sokmalarının çok ciddi reaksiyonları da beraberinde getirdiğini aktaran Akay, “Alerjik bünyelerde arı sokması hayati tehlikeye neden olabiliyor. Alerjisi olan kişilerin kişinin farklı yerlerde kızarıklıklar, şişlikler ve döküntüler ortaya çıkar. Kişinin vücudunda sokma, mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, bilinç bozuklukları, dilde şişmeler, nefes almada zorluk gibi ağır belirtilerle de kendini gösterir. Kan basıncında meydana gelen azalmayla da beraber kişi şoka girer”diye konuştu. Akay, böcek ısırıklarında bölgedeki şişlik geçmez ve başka bölgelerde şişlik, kızarıklık olursa hastaneye gidilmesi gerektiğini söyledi.

YA KENE ISIRIRSA?

Kene ısırığı yaşayan vatandaşların hemen en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi gerektiğini ifade eden Dr. Akay, “Keneyi elle çıkarmaya çalışmak, ezmek, ısı ve kimyasal uygulamak zehirli salgısının kana karışmasına neden olur. Bu ölümcül sonuçlar doğurabilir. Kene ısırığında hekime başvurun” dedi.

YARAYA YOĞURT SÜRMEYİN

  • Arının iğnesinin bir cımbız yardımıyla bölgeden çıkarılması gerekirken, yaranın bol su ve sabunla yıkanması enfeksiyon riskini azaltır. Sokma bölgesine buz uygulaması zehrin dağılımını ve vücudun vereceği alerjik reaksiyonun şiddetini de azaltabilir. Ancak alerjik kişilerde yaşanan arı sokmalarında, zaman kaybetmeden kişinin bir sağlık kuruluşuna ulaştırılması gerekir. Bilindiğinin aksine yaraya kolonya, yoğurt ve benzeri şeyler sürülmemelidir.
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