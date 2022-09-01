Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü kahramanların torunlarıyla kutlandı

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü, Milli Mücadele'de görev almış komutanlar, kahramanların torunları ve akrabalarıyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Mezarlığı’ndaki törene katılan Millî Mücadele kahramanlarının torunları ve akrabalarını Külliye'de ağırladı.

Törene katılmaktan gurur duyduğunu belirten İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon, “O güzel insanları ziyaret ettik. Paşalarımızın dualarını ettik. Onların sayesinde bugünlere geldik. Ne mutlu bizlere ki onların torunlarıyız. Onlar hep bizimle. Benim dedem hepimizin dedesidir. Biz onların torunlarıyız. Yattıkları yer nur olsun” dedi. Genelkurmay Başkanı olarak Büyük Taarruz’un askerî planlarını hazırlayan Mareşal Fevzi Çakmak’ın torunu Doç. Dr. Fatma Nur Çakmak ise “30 Ağustos bizim için büyük gurur günü. Bizler Millî Mücadele kahramanlarının torunlarıyız. Bununla gurur duyuyoruz. Dedelerimizden aldığımız mirası gelecek kuşaklara taşımak, aktarmak görevimizdir” diye konuştu.

REKLAM

FOTOĞRAF 129 Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ (ortada), törene katıldı. Diyarbakır'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıt Park'ta kutlama etkinlikleri düzenlendi.<br><br> Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Burdur Osmanlı Mehter Takımı'nın gösteri sunduğu programda, öğrenciler halk oyunu oynadı. Tören, askerlerin ve öğrencilerin geçit yürüyüşüyle tamamlandı. Yalova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.<br><br> Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü dolayısıyla, Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.<br><br> Van'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Vatandaşlar, töreni ellerinde Türk bayraklarıyla izledi.<br><br> Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik Botları ziyaretçilerini ağırladı. Milli imkanlarla üretilen birçok sistem, cihaz ve yazılımla donatılan TCG Kaş Karakol Gemisi, Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı.<br><br> Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapıldı. Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte tören geçidi yapıldı.<br><br> Düzce'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıt Park Meydanı'nda tören düzenlendi.<br><br> Çanakkale İzmir Eskişehir Malatya Bayburt Çanakkale Denizli Van Yalova Türkiye asırlık gurur 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutluyor Türkiye, Büyük Zafer'in 100'üncü yıl dönümünü tüm şehirlerde coşkuyla kutluyor. 81 ilde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenleniyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder