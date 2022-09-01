Hayat Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 100 yıl dönümü kahramanların torunlarıyla kutlandı
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Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü kahramanların torunlarıyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü, milli mücadelede görev almış komutanlar ve kahramanların torun ve akrabalarıyla kutlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlananlardan İstiklal Şairi Mehmed Akif Ersoy’un torunu Selma Argon, “Ne mutlu bize ki onların torunlarıyız. Onlar hep bizimle. Benim dedem hepimizin dedesidir” dedi.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 100. yıl dönümü kahramanların torunlarıyla kutlandı
Selma Argon

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü, Milli Mücadele'de görev almış komutanlar, kahramanların torunları ve akrabalarıyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Mezarlığı’ndaki törene katılan Millî Mücadele kahramanlarının torunları ve akrabalarını Külliye'de ağırladı.

Törene katılmaktan gurur duyduğunu belirten İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon, “O güzel insanları ziyaret ettik. Paşalarımızın dualarını ettik. Onların sayesinde bugünlere geldik. Ne mutlu bizlere ki onların torunlarıyız. Onlar hep bizimle. Benim dedem hepimizin dedesidir. Biz onların torunlarıyız. Yattıkları yer nur olsun” dedi. Genelkurmay Başkanı olarak Büyük Taarruz’un askerî planlarını hazırlayan Mareşal Fevzi Çakmak’ın torunu Doç. Dr. Fatma Nur Çakmak ise “30 Ağustos bizim için büyük gurur günü. Bizler Millî Mücadele kahramanlarının torunlarıyız. Bununla gurur duyuyoruz. Dedelerimizden aldığımız mirası gelecek kuşaklara taşımak, aktarmak görevimizdir” diye konuştu.

Türkiye asırlık gurur 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutluyor
FOTOĞRAF 129
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Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü dolayısıyla, Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.<br><br>
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik Botları ziyaretçilerini ağırladı. Milli imkanlarla üretilen birçok sistem, cihaz ve yazılımla donatılan TCG Kaş Karakol Gemisi, Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı.<br><br>
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Türkiye asırlık gurur 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutluyor
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