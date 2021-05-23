Cepte büyük risk

Beyin hücreleri yenilenirken kopyalama sırasında oluşan hatalar anormal hücre büyümelerine neden oluyor. Bu büyümelerin zamanla bir kitle haline dönüşmesine ise beyin tümörü deniyor. Bebeklerden yaşlılara kadar çok geniş bir hasta perspektifi bulunan beyin tümörleri, kafatası içinde basınca neden olarak hayatı olumsuz etkiliyor. Anadolu Sağlık Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Göçmen, hemen hemen her yaş grubunun beyin tümörü geçirebileceğini ancak 10 yaş altı çocuklarda ve 70 yaş üzeri kişilerde bu hastalığın daha yaygın görüldüğünü söyledi.

CEP TELEFONUNA DİKKAT!

Aşırı cep telefonu kullanmanın beyin tümörüne neden olduğunu aktaran Prof. Göçmen, “Radyasyon, yüksek gerilim hatlarına, uydu veya telefon vericilerine yakın oturmak ve sürekli cep telefonu kullanmakla beyin tümörleri arasında net bir ilişki kurulamasa da, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) özellikle çocuklarda cep telefonu kullanımının sınırlandırılmasını ve kulaklıkla telefon kullanımını öneriyor” diye konuştu.

GENETİK GEÇİŞ RİSKİ ARTIRIR

Toplumda her 100 bin kişi arasında 3 ila 5 kişide bir görülen bu hastalığa, kadınlara oranla erkeklerde daha sık rastlandığını söyleyen Prof. Göçmen, “Aile öyküsü de bazı beyin tümörleri ile direkt olarak ilişkili. Risk faktörleri genellikle bir beyin tümörünün gelişimini etkilese de, çoğu doğrudan beyin tümörüne neden olmaz. Birkaç risk faktörüne sahip bazı kişilerde hiçbir zaman beyin tümörü görülmezken, bilinen hiçbir risk faktörü olmayan bazı kişilerde beyin tümörü görülebilir. Beyin tümörlerinin yaklaşık yüzde 5’i genetik hastalıklarla ilişkiliyken, yaşam tarzı değişiklikleri veya aileden geçen genler yoluyla bir beyin tümörünü önlemenin bilinen bir yolu yok” şeklinde konuştu.

REKLAM

İşte beyin tümörü vakalarında sık görülen 7 belirti

Baş ağrısı: Tümörün büyüyerek kafa içi basıncını artırması ile birlikte oluşan ilk belirti baş ağrısıdır. Son derece şiddetli olan bu ağrıya ilaçlar fayda etmez. Tümör büyüdükçe ağrının sıklığı ve şiddeti artar. Eğilmek, öksürmek gibi eylemler, kafa içi basıncını artıracağı için baş ağrısını da şiddetlendirir.

Bulantı ve kusma: Beyin tümörü varlığında baş ağrısına eşlik eden mide bulantısı ve kusma şikâyeti görülür. Çoğunlukla sabah saatlerinde gerçekleşen kusmaya hıçkırık da eşlik edebilir.

Uyuşukluk: Tümörün boyutu beyin dokusuna yapılan baskıyla orantılıdır. Beyne baskıya bağlı olarak bu durumda kişinin uyku ihtiyacı artar.

Görme ve konuşma bozuklukları: Çift görme, görüşün dalgalanması, bulanık görme, görüş kaybının yanısıra dilin dönmemesi, kelimeleri hatırlayamama, telaffuz problemleri, peltek konuşma, konuşulanları anlamama gibi bozukluklar gelişebilir.

REKLAM

Nöbet: Beyin dokusunun baskı altında kalmasına bağlı olarak beyin fonksiyonlarında bozulmalar, kısa süreli bilinç kaybına neden olabilir.

Denge problemleri: Tümör kişilerde denge sorunu da oluşturabilir. Ayağa kalkmak ve yürümek gibi beceriler güçleşebilir.

Kişilik değişimi: Tümörün yerleştiği bölgeye göre hastada kişilik değişimleri görülebilir. Normalde çok sakin olan biri hırçın ve öfkeli birine dönüşebilir. Bilinç değişimi ve unutkanlık da yaşanabilir.

Nasıl tedavi olunur?

Hekim, kişinin hasta öyküsünü öğrendikten sonra nörolojik muayene ile değerlendirir. Ardından BT, MR gibi radyolojik görüntüleme yöntemleri ile tanı netleşir. Radyolojik görüntülemeler ile tümör varlığı gözlenir, boyutu ve yerleşimi hakkında bilgi sahibi olunur. Bazı vakalarda tanıyı netleştirilmesi için beyin biyopsisi yapılması gerekebilir. Bundan sonra ise tedavi süreci başlar. İyi ve kötü huylu tümörlerde, tümörün cerrahi olarak tamamen çıkarılması çok önemli. Kötü huylu tümörler cerrahi girişimden sonra radyoterapi ve kemoterapi gibi tedavilerle desteklenir.

IRKSAL FARKLILIKLAR BÜYÜK ETKEN

Irksal farklılıklar, beyin tümörlerini etkiliyor. Örneğin bazı tümörler Avrupalılarda Japonlardan 2 kat fazla görülürken, bazı beyin tümörlerinin siyah ırkta görülmesi daha az.

Bazı işlenmiş etler, sigara ve kozmetiklerde bulunan N-Nitroso denilen bileşken çocuklarda ve yetişkinlerde beyin tümörü riskini artırıyor.