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Çevresel etkenler kilo alma sebebi

Ülkemizde her 100 kişiden 20’sinin obezite problemiyle mücadele ettiği dikkate alındığında, kilo probleminin ne kadar korkutucu olduğu gözler önüne seriliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, obezitenin gelişiminde beslenme ve hareketsizlik gibi etkenlerin rol oynadığını belirtiyor.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Çevresel etkenler kilo alma sebebi
Fotoğraf: Arşiv

Ülkemizde her 100 kişiden 20’sinin obezite problemiyle mücadele ettiği dikkate alındığında, kilo probleminin ne kadar korkutucu olduğu gözler önüne seriliyor. Obezitenin gelişiminde beslenme ve hareketsizlik gibi etkenlerin rol oynadığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, “Göz ardı edilen diğer önemli etken ise çevresel faktörler. Bu faktörlerin davranışlarımızda oluşturduğu değişimler obeziteyi tetikleyebiliyor. Yapılan çalışmalar normal kilolu bireylerle kıyaslandığında obezite sorunu olan kişilerin hatalı beslenme alışkanlıklarını tetikleyen ve fiziksel aktivite düzeylerini düşüren ortamlara daha fazla maruz kaldıklarını oraya koyuyor. Bazı çevresel koşullar boş kalori, yani besin değeri düşük, kalori içeriği yüksek besin tüketimini arttırıyor ve hareketsizliğe yol açıyor” dedi.

Ezgi Hazal Çelik
Ezgi Hazal Çelik

Çelik bu faktörleri şöyle sıraladı:

  • -Yüksek kalori içeren gıdaların kolayca bulunması.
  • -Yemek yemenin sosyal organizasyonların bir parçası haline gelmesi.
  • -Günlük enerji alım miktarınızı azaltsanız dahi fiziksel olarak yeterince aktif bir hayatınızın olmaması.
  • -Sosyal medya araçlarının daha fazla kullanılması.
  • -Sık tüketildiğinde kilo artışına yol açan rafine şekerli ve yüksek yağlı besinlerin alışveriş listenizde yer alması.
  • -Şekerli tahıllar, şeker ve şekerli içeceklerle ilgili reklamların günlük yaşantımızın her alanında karşımıza çıkması.

Füsun Saygılı
Füsun Saygılı

Kovid-19 salgını obezleri vurdu

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkanı Prof. Dr. Füsun Saygılı, “Kovid-19 sürecinde yapılan çalışmalara göre, virüs obezitesi olan kişilerde yatış gerektirecek derecede ciddi seyrediyor” dedi. Obeziteli kişilerin yaşadığı zorluklara işaret eden Saygılı, “Karantina önlemleri fiziksel hareketliliği azalttı. Obezitesi olan bireylere bu süreçte doğru beslenme ilkeleri, ev içi egzersizler, nefes egzersizleri öğretilmeli” şeklinde konuştu. 42. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi’nde konuşan Saygılı, obeziteli bireylerin aşılamada öncelikli hale getirilebileceğini kaydetti.

Her 30 saniyede bir ayak kesiliyor

  • Dünyada 450 milyondan fazla diyabet hastası olduğuna dikkat çeken Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Canan Ağalar, “Bu hastaların yüzde 90’ından fazlası da Tip II diyabetli. Obezitenin artışına paralel olarak Tip II diyabet artıyor. 7 milyondan fazla diyabet hastası ile Avrupa’da diyabetin en sık görüldüğü ülkeyiz” dedi. Diyabetin ayak komplikasyonu nedeniyle dünyada her 30 saniyede bir ayak kaybına neden olduğunu aktaran Ağalar, “Diyabetik ayak enfeksiyonları ilk önce yumuşak dokuda başlayıp, derin dokulara ulaşıyor. Ülkemizde yılda 12 bin civarında uzuv kesiliyor. Bu komplikasyonlar nedeniyle oluşan yıllık 5 milyar TL civarında maliyeti SGK karşılıyor” diye konuştu.
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