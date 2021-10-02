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Çocukların yeni kabusu bronşiolit

Akciğerlerin küçük havayollarında tıkanıklığa neden olan iltihaplanma olarak tanımlanan Bronşiolit, çocukları tehdit ediyor. Dr. Akif Çelik, yoğun bakımlardaki çocukların yüzde 50’sinin bronşiolit tablosuyla yattığını söyledi. Çelik, “Hastalık ciddi boyutlara ulaştığında dudaklar morarıyor. Kanıtlanmış tedavisi yok, ancak nefes açıcı bazı ilaçlar destek olarak verilebiliyor” dedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Çocukların yeni kabusu bronşiolit
Fotoğraf: Arşiv

Akciğerlerin küçük hava yollarında tıkanıklığa neden olan iltihaplanma çocukları tehdit ediyor. Bronşiolit adı verilen bu rahatsızlığın özellikle erken süt çocuklarını vurduğuna dikkat çeken Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Akif Çelik, “Sağlıklı çocukların yüzde 5’i bronşiolit tablosuyla karşılaşırken, prematüre bebekler, erken dönem süt çocukları, kalp, immün yetmezlik, SMA gibi kas hastalığı olanlar ve nörolojik rahatsızlığı olan çocuklar bu hastalıktan ciddi şekilde etkileniyor” dedi. Çelik, şu an yoğun bakım ünitelerinde tedavi altındaki çocukların yüzde 50’sinin bronşiolit tablosuyla yattığını söyledi.

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DUDAKLARDA MORARMA OLABİLİYOR

  • Hastalığın burun akıntısı ve öksürük şikayetiyle başladığını söyleyen Çelik, “Bronşiollerde oluşan ödem ve daralma hışıltılı çocuk tablosuna yol açıyor. Hastalıkta ateş dirençli seyretmiyor, en fazla 38 dereceye ulaşıyor. Hastalıkla beraber beslenme azalırken, solunum yollarında mukus denilen yapışkan madde artıyor. Hastalık küçük hava yollarında daralmalara yol açtığı için nefes alış verişi zorlaşıyor. Dudaklar morlaştığında acil müdahale şart” diye konuştu. Dr. Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “Bronşiolit geçiren çocuklar için yeterli oksijenin sağlanması çok önemli. Beslenme düşeceği için sıvı takviyesi yapmak gerekiyor. Hastalık virüs kaynaklı olduğu için kanıtlanmış hiçbir tedavisi yok. Nefes açıcı bazı ilaçlar destek olarak veriliyor. Yoğun bakımda tedavi ediliyorsa, solunum cihazına bağlanabilir.” şeklinde konuştu.

Akif Çelik
Akif Çelik

Kovid-19 tetikliyor

Kovid-19 ve benzeri virüslerin bronşioliti tetiklediğini söyleyen Dr. Akif Çelik, şunları aktardı: “Pandemiden önce Respiratuar Sinsisyal Virüs (RSV), bronşiolite neden oluyordu. Şimdiyse Kovid-19 ile birlikte Rinovirus, Parainfluenza, İnfluenza, Adenovirus, İnsan Metapnömovirusu ve Bocavirus akut bronşiolite yol açabiliyor. Risk sınıfındaki bebeklerin durumuna Kovid-19 da eklenince gerçekten daha ağır seyrediyor. Daha uzun süre hastanede kalıyorlar ve daha fazla yoğun bakıma ihtiyaç duyuluyor.”
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