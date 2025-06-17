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Dahi yarışmasına katılan altı yaşındaki Tuna, matematikte dünya şampiyonu oldu

Dahi yarışmasına katılan altı yaşındaki Tuna, matematikte dünya şampiyonu oldu

22:3817/06/2025, Salı
DHA
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Adil Tuna Öncel, kendi yaş grubunda Dünya Şampiyonu olarak Elmas Madalya kazandı.
Adil Tuna Öncel, kendi yaş grubunda Dünya Şampiyonu olarak Elmas Madalya kazandı.

İstanbul'da yaşayan ve BAE'de düzenlenen Geleceğin Dahileri Öğrenci Olimpiyatları'na (FISO) katılan altı yaşındaki Adil Tuna Öncel, matematik alanında dünya şampiyonu oldu.

İstanbul'da yaşayan 6 yaşındaki Adil Tuna Öncel, Dubai'de düzenlenen Geleceğin Dahileri Öğrenci Olimpiyatları'nda (FISO) matematik dalında Dünya şampiyonu olarak Elmas Madalya kazandı.

İstanbul'da yaşayan Öncel ailesinin 6 yaşındaki çocuğu Adil Tuna Öncel, 42 ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı Geleceğin Dahileri Öğrenci Oliimpiyatları'nda (FISO) matematik alanında dünya şampiyonu oldu. Geleceğin Dahileri Öğrenci Olimpiyatları'nın 22 Aralık 2024'te düzenlenen Türkiye etabında matematik alanında şampiyon olan Adil Tuna, 8 Mart'ta İstanbul'da düzenlenen ikinci tur yarışmalarında da şampiyon olarak final turunda(FISO Global Round) yarışmaya hak kazandı. 13 Haziran ile 16 Haziran arasında Dubai'de düzenlenen final turuna da katılan Adil Tuna Öncel, kendi yaş grubunda Dünya Şampiyonu olarak Elmas Madalya kazandı.



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