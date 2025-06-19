Darıca Belediyesi vatandaş katılımını esas alan dikkat çekici bir projeyi hayata geçirdi

“Söz sende Darıcalı! Radar sizde, hizmet mercek altında!” sloganıyla hazırlanan projeye, vatandaşlar levhalar üzerindeki karekodları okutarak katılabiliyor ve belediye hizmetlerini değerlendirme fırsatı bulunuyor.

Radar bu kez hizmeti yakalamaya ayarlı

Tıpkı hız yapan araçları tespit eden radarlar gibi, bu radar da belediye hizmetlerinin nerede yavaşladığını ve nerede hız kazandığını vatandaşın geri bildirimiyle ortaya koyuyor.

Proje; ulaşım, temizlik, çevre düzeni, parklar, sosyal hizmetler ve belediye ile iletişim gibi konularda vatandaşların değerlendirmelerine dayanıyor.

Mobil uyumlu olarak tasarlanan sistem, her yaş grubundan vatandaşın kolayca erişip değerlendirme yapabileceği bir yapıya sahip.

Amaç: Geri bildirimle güçlenen hizmet

Darıca Belediyesi’nin bu projedeki temel hedefi, şehirde sunulan hizmetlerin halkın gözünden değerlendirilmesini sağlamak ve elde edilen verilerle hizmet kalitesini sürekli olarak geliştirmek.





“Vatandaş Radarı” ile Darıcalılar, sadece şehirde yaşayan bireyler değil, aynı zamanda yönetimde söz sahibi olan katılımcılar hâline geliyor.







