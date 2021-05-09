Ergenlik sorunları mercek altında

Çocukluktan ergenliğe geçiş dönemi fiziksel, psikolojik ve sosyal olgunluğa ermenin tamamlandığı dönem olarak biliniyor. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet binasında 2019 yılından bu yana faaliyet gösteren Adolesan (Ergenlik) polikliniği, 10-21 yaş arasında gençlerin fiziksel ve psikososyal gelişimlerini takip ediyor.

Raziye Dut

Ergenlik döneminde duygusal ve fiziksel değişimlerin yaşandığını hatırlatan Adolesan Polikliniği Sorumlu Hekimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Raziye Dut, “Polikliniğimizde gençlerin boy ve ağırlık ölçümleri ile ilgili değerlendirmenin yanı sıra Adolesan polikliniğinde ergenlik çağında sık görülen enfeksiyonlar, yeme bozuklukları, ekzojen obezite, zayıflık, yorgunluk gibi sorunlarını inceliyoruz. Yapılan risk taramalarına göre bir sağlık sorunu saptanırsa tedavi süreci başlıyor” dedi.

Salgın döneminde yaşanan değişikliklerin adolasan sağlığına etki ettiğini belirten Dut, “Ergen kendini tanıma yolunda büyük bir çaba harcamak zorunda kalır. Vücutlarındaki hormonal değişimler sonucu oluşan zıt duyguların adolesan döneminde tamamen normal olduğunu bilmiyorsa ergenler için korkutucu olabilir. Günümüzde salgınla mücadelede, kısıtlamalar, uzaktan eğitim modeli gibi değişikliklerin adolesan sağlığına etkisi unutulmamalı, adolesan polikliniklerinden destek alınmalı” dedi.