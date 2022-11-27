Genç Müslüman’a örnek olsunlar

Dünyanın en eski üniversitesini kimin kurduğun hiç merak ettiniz mi?”, “Jan Dark dışında bir kadın komutanın varlığından haberdar mısınız?” bu sorular ve daha nicelerinin cevabı Burhana Islam’ın kaleme aldığı ve göz alıcı illüstrasyonlarla süslenmiş “Dünyayı Değiştiren Sıra Dışı Müslümanlar” kitabında minik okuyucularını bekliyor.

Muhammed Ali.

Bangladeş’te doğan ve Newcastle’da yetişen Burhana Islam, ortaokul öğretmenliğinin yanında, çocuk edebiyatı yazarlığı yapıyor. Son kitabı, “Dünyayı Değiştiren Sıra Dışı Müslümanlar” ile dünya tarihine iz bırakmış Müslümanların hayatlarını ilginç bilgiler eşliğinde anlatıyor. “Kim ne derse desin Müslümanlık tarihi zengindir, hatıralarla doludur” diyen Islam, “Dünyayı Değiştiren Sıra Dışı Müslümanlar” kitabını bu güne kadar ders verdiği tüm öğrencileri, yeğenleri, kuzenleri ve kardeşleri için kaleme aldığını söylüyor. Özellikle dünyanın birçok yerinde ayrımcılığa uğrayan genç Müslümanlara ilham olmayı dileyen Islam, “Kendinizi yalnız, dışlanmış ve büsbütün yitik hissettiğinizde, tüm dünyanın size karşı olduğunu düşündüğünüzde bu kitabın sayfalarını karıştırın. Buradaki kahramanlarda kendinizden birer parça bulduğunuzu göreceksiniz” diyor.

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Havva Abdi.

Murat Ülker’in önsözüyle minik okuyuculara sunulan kitabın çevirisi Beste Naz Yıldız’a ait. Aynı zamanda birbirinden yetenekli altı çizer; Reya Ahmed, Deema Alawa, Nabi H. Ali, Saffa Khan, Aaliya Jaleel ve Aghnia Mardiyah bu sıra dışı Müslümanları rengarenk bir tasvirle çocuklarla buluşturuyor. Tüm dünyada Müslüman çocuklara ilham olan kitap, Türkiye’de The Kitap Yayınları arasından çıktı. Birbirinden değerli 30 Müslüman ismin, ilham verici başarı hikâyelerini çocukların dünyasına sunan Burhana Islam ile konuştuk.

DIŞLANMIŞ HİSSETMESİNLER İSTEDİM

“Dünyayı Değiştiren Sıra Dışı Müslümanlar” kitabı ile kendini yalnız ve dışlanmış hisseden pek çok Müslüman çocuğa ilham olacak Müslüman kahramanlar sunan Islam, yazdığı eserlerde kimlik ve inanç unsuruna yer vermenin onun için çok önemli olduğunu söylüyor. “Genç arkadaşlarımızın da kimliklerine ve inançlarına sahip çıkmasını, dünyanın onlara dayattığı dışlanmışlığı hissetmemelerini istedim” diyen Islam bu nedenle, kendileriyle aynı inanışa sahip tarihi kahramanların hikâyelerini genç okurlara ulaştırmayı planlamış.

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Islam’a okuma sevgisini aşılayan babası olmuş. Küçükken onunla birlikte kütüphaneleri gezdiğini hatırlıyor. Islam, “Kitapların arasında bulunmak bana hep ilham vermiştir. Ama sanırım Dünyayı Değiştiren Sıra Dışı Müslümanlar’ı yazarken en çok kadın kahramanların hikâyelerinden etkilendim” diyor. Ona göre güçlü bir kadın olmak yine kadınların elinde. Kadın, hangi devirde yaşarsa yaşasın, hangi inanca sahip olursa olsun bir şekilde güçlü olmanın yolunu yine kendisi bulabilir.

YAZARLIK DA ÖĞRETMENLİK GİBİ

Kitapta hikâyesi anlatılan kahramanlarn mesleklerinin hiç biri birbirine benzemiyor. Bir Hollywood oyuncusundan, matematik dehasına, kadın komutandan pasta ustalarına kadar geniş bir liste var. Burhana Islam, bu seçimlerim bilinçli bir tercih olduğunu söylüyor. “Genç arkadaşlarımızın hayallerini sınırlamak istemedim. Bakın, böyle biri de olabilirsiniz demek benim için önemliydi” diyor. Kadın-erkek fark etmez, herkesin istediği alanda, istediği sürece, başarılı olabileceğini, hayallerine ulaşabileceğini göstermek bu çalışmanın vermek istediği önemli mesajlardan biri.

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Yusuf İslam.

“Öğretmenlik başlı başına özen isteyen, meşakkatli bir meslek. Tıpkı yazarlık gibi” diyor Islam. Bu nedenle derslerinde ağzından çıkan her söze dikkat ettiği gibi, yazarken de kelimelerine, o kelimelerin kimleri nasıl etkileyeceğine dikkat ediyormuş. Çoğunluğun arasında azınlık olmak her zaman zordur. Islam’ın Newcastle’da öğretmenlik yaptığı okul da Müslüman öğrencilerin azınlıkta olduğu yerlerden. Islam, bu durumun öğrencilere birtakım zorluklar yaşattığının farkında olduğunu söylüyor. “Müslüman öğrenciler de elbette bu zorlukları yaşıyorlar, hepimiz yaşadık ama elimden/elimizden geldiğince çocuklarımızın çevresel faktörlerden etkilenmeden kimliklerini, inançlarını benimsemelerini sağlamaya çalışıyoruz” diyor.