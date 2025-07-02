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Hafta sonu kavrulacağız

Hafta sonu kavrulacağız

10:322/07/2025, Çarşamba
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Son tahminlere göre göre perşembeden itibaren daha da yükselecek hava sıcaklıkları hafta sonu pik yapacak. Özellikle Ege'de sıcaklıklar 43 dereceleri görecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre perşembeden itibaren daha da yükselecek hava sıcaklıkları hafta sonu pik yapacak.


Hafta sonu özellikle Ege ve Akdeniz'de termometreler 40-41-43 dereceleri gösterecek. Bugün ise yurdun batı ve güney kıyılarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.


Kuzey ve iç kesimlerde ise normallerin 1-3 derece altında olacak.


Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Yağışların Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.


MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.


EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.


AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.


İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.


BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


İstanbul için 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. Yarın için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. 4 Temmuz 2025 Cuma İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 5 Temmuz 2025 Cumartesi İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 6 Temmuz 2025 Pazar İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°.

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