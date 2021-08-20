​İsviçre’den Malatya’ya şifa seferi

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürerken Türk asıllı iş insanı Hüseyin Gürocak, hayatının en önemli kararını vermek zorunda kaldı. İsviçre’de engelli araç firması sahibi olan Gürocak, 24 Mart 2020’de virüse yakalanarak Zürih Üniversitesi’nde tedavi altına alındı. Yaklaşık 4 ay komada ölüm kalım savaşı veren iş insanı, toplam 10 ay Kovid-19 tedavisi gördü. Yaşam savaşını kazanan Gürocak’ın hevesi kursağında kaldı. Tam iyileştim kötü günler geride kaldı diye düşünürken bu kez, Kovid-19’un vücutta oluşturduğu tahribatla mücadele etmek durumunda kaldı. Hastaneden taburcu olduktan kısa süre sonra mide kanaması geçirerek yeniden hastaneye yatan 60 yaşındaki iş insanı, Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların karaciğerinde ağır tahribat oluştuğunu öğrendi. Hastanede yeniden tedavi altına alınan Gürocak için İsviçreli doktorların kararı kesindi: “Karaciğer nakli!”

REKLAM

İSVİÇRE’DEKİ DOKTORLAR MALATYA’YI ANLATMIŞ

Kovid-19’u atlatan 60 yaşındaki Gürocak, bu kez karaciğerinde oluşan tahribatın giderilmesi için kapı kapı dolaşmaya başladı. Ülke genelinde 9 farklı doktora giden Gürocak, “Doktorlar her seferinde karaciğer nakli olmam gerektiğini söyledi. Çok endişelendim, böyle bir gelişmeyi hiç beklemiyordum. Salgın sürecinde en büyük temennim bir an önce sağlığıma kavuşmaktı. Ancak bu virüsten kurtulmak için kullandığım ilaçların bu denli yan etki yapacağından habersizdim. Tek tek kapısını çaldığım İsviçreli bilim insanları Malatya’daki Karaciğer Nakli Enstitüsü’nün çok başarılı olduğunu hatta Sezai Yılmaz hoca ile görüşebileceğimi söylediler. Buradaki üniversitenin iyi olduğunu İsviçre’de de duydum. Ben de ailemle birlikte Malatya’nın yolunu tuttum” dedi.

KOVİD-19’A YAKALANAN İLK KİŞİLERDEN...

Zürih’te hastalığa yakalanan ilk kişilerden olduğunu kaydeden Gürocak, “Oradaki doktorlar da fena değil, ben ilçe hastanesinde tedavi gördüm. Salgın sürecinde tüm ilaçları denediler o yüzden organlarım ciddi zarar gördü” diye konuştu. İsviçre’deki doktorların değerlerini kontrol ettiğini söyleyen Gürocak, “Ben başta karaciğerimin bu kadar kötü etkilendiğine inanmadım tabiki. Ama görüştüğüm tüm doktorlar yapılan tetkiklerde değerlerimin çok kötü olduğunu söyledi. Artık inanıp tedavi yolu aramaktan başka çarem kalmamıştı” ifadelerini kullandı.

İSTİKAMET MALATYA...

Kızı Eda ile birlikte Malatya’ya gelmek üzere yola çıkan Hüseyin Gürocak, “6 Mart’ta şehre geldik. Hemen Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü’nün yolunu tuttuk. Hocalarla görüştük daha sonra gerekli tetkikler yapılarak tedavi altına alındım” dedi. Gürocak’ın karaciğer nakli 25 Mayıs tarihinde Sezai Yılmaz hoca tarafından gerçekleşti. Ameliyattan önce çok endişeli olduğunu aktaran Gürocak, “İyileşebileceğimi hiç düşünemiyorum. Uykusuzluk, iştahsızlık, yorgunluk gibi rahatsızlıklarım vardı. Bu süreçte 25 kilo verdim. Malatya’daki sağlık personelinin hiçbir olumsuzluğunu görmedim. Çift vatandaşlığım var ve ben buradaki tedavi sürecinde tek kuruş para ödemedim. Hastaneyi de ekini de çok iyi buldum. Malatya’ya ilk kez geldim, bu şehir çok güzel” şeklinde konuştu.

İLK KONTROLÜNE GELDİ

Karaciğer naklinde sonra 29 Temmuz’da ilk kontrolüne gelen Gürocak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Herhangi bir olumsuz durumun olmadığı söylendi. Biraz yorgun hissediyorum bu durum 6 ay içinde normale dönecekmiş. 26 Ağustos’ta yeniden kontrole geleceğim”

REKLAM

KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI