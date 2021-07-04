​Kovid varisi artırıyor

Koronavirüs salgını sürecinde fiziksel aktivitelerin azalması ve kilo artışı kalp-damar sağlığı üzerinde yıkıcı etkiler bırakıyor. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Bekir İnan, “Yapılan çalışmalar, Kovid-19’un damar duvarları üzerinde güçlü bir iltihap yapıcı etkiye sahip olduğunu ortaya koydu. Ayrıca diğer risk faktörleriyle bir araya geldiğinde Kovid-19’un derin toplardamarlarda pıhtılaşmayı artırıcı etkisi olduğu ve bunun sonucunda oluşan pıhtıların akciğere giderek ölüme yol açtığı görüldü. Yaklaşık bir yıldır yapılan pek çok sayıdaki çalışmaya göre varisi veya venöz yetmezliği olan hastala şikayetlerinde artış var. Bu süreçte evde kalma, durağan bir yaşam sürme, fiziksel hareketlerin kısıtlanması, kilo alma gibi faktörlerin de etkisi ile varisleri az düzeyde olan hastalarda ilerleme, ağrı, kramp, sızlama gibi belirtiler de ortaya çıktı” dedi.

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Dr. Bekir İnan

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Çocuklarda varis oluşumunu standart varis görüntüsü ile karıştırılmaması gerektiğine işaret eden İnan, “Ebeveynler, tek bir bacakta şişlik, boyutsal farklılık ve damar belirginleşmesi, her iki bacak ve ayak bileklerinde oluşan kalınlaşma, damar belirginleşmesi olmaksızın meydana gelen bacak kalınlaşması,hemanjiom (damar beni) ile birlikte oluşabilecek renk değişikliği ile harita gibi damar anomalileri ya da varis görüntüsü gibi durumlara karşı dikkatli olmalı. Varis çocuklarda ileriki dönemde toplardamar yetmezliğine neden olabilir. Bir hastalığın kronikleşmesi, tedavi sürecinin de zorlaşması anlamına gelir. Çocukluk çağında yaşanabilecek olası varis problemlerinin önlenmesi için erken tanı oldukça önemli” diye konuştu.

GENETİK HASTALIK ARAŞTIRILMALI

İnan sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuklar bize kocaman varislerle geliyor ama onlar normal varis değil. Çocuklardaki varislere herhangi bir şekilde müdahale edersek onların dolaşımını bozabiliriz. Kirli kanı vücuda götürecek tek damar varis damarlarıdır. Varis hastalarında biz varisleri alıyoruz. Fakat çocuklarda böyle bir müdahalede bulunma şansımız yok. Her varis hastası ameliyat edilemez ya da varis damarını yok etme gibi bir yaklaşımda bulunulamaz. Hal böyle iken çocuklarda daha dikkatli davranmak ve mutlaka altta yatan genetik bir rahatsızlık olup olmadığını araştırmak gerekiyor. Çocukluk çağındaki varislerle ilgili mutlaka tecrübeli bir kalp damar cerrahisi kliniğine başvurmaları gerekir.”