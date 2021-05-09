​Krizi öksürerek yenemezsiniz​

Kalbi besleyen damarlarda ani tıkanıklık sonucu meydana gelen kalp krizi her an başımıza gelebilir. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kardiyoloji bölümünden Doç. Dr. Yaşar Turan, “Kalp krizi geçirdiğinizi anladığınızda sürekli olarak öksürmenin faydalı olduğu fikri doğru değil. Bu durum sadece kalp hızında ani düşme olduğu zamanlarda kısa süreli etkili olabilir. Acil müdahale ekibi böyle bir durumda kısa bir süre öksürmenizi isteyebilir. Bunun dışında, bunu kendi başınıza sürekli yapmak size gereksiz efor yaptırdığı için önerilmez” dedi.

Sıcak veya soğuk duş yapmak, su içmek ve biber tüketmek gibi davranışların da kalp krizi sırasında son derece yanlış uygulamalar olduğunu aktaran Turan, “Kriz sırasında hızlı hareket etmek hayatta kalma şansınızı artırır. İster yalnız başına, ister başkalarının yanınızda olsun, kriz geçirdiğinizi hissettiğiniz anda yapılacak ilk şey 112 acil tıbbi yardım çağırmak” diye konuştu.