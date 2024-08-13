Mehmet Doğan dualarla uğurlandı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan, dün dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Türkçe ve Türk dili üzerine yaptığı çalışmalar, yazdığı “Doğan Büyük Türkçe Sözlük”le Türk sözlükçülüğünde önemli bir yeri olan D. Mehmet Doğan (77) önceki gün Hakk'a yürüdü. Doğan için dün ikindi namazını müteakip Hacı Bayram-ı Velî Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yazarın naaşı, Taceddin Dergahı’na defnedildi.

CENAZE NAMAZINI MEHMET GÖRMEZ KILDIRDI

Doğan'ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ömer İleri, Hasan Basri Yalçın, Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Temel Karamollaoğlu ile siyaset ve ilim dünyasından birçok isim katıldı. Cenaze namazını kıldıran eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Doğan için dua ederken Erdoğan da burada kısa bir konuşma yaptı.

BÜYÜK SÖZLÜĞÜ MİRAS BIRAKTI

Erdoğan "Şu anda musallada Hakk'a yürüyen Mehmet Doğan kardeşimiz gerçekten, dili, dini bir ve beraberlik noktasında verdiği mücadeleyi çok iyi bildiğimiz, inandığımız, dilimizi özellikle dil olarak kullanmayı, gençliğe gerçekten öğretme mücadelesini veren, o büyük sözlüğüyle ile sözü, özü gençliğe öğreten ve miras bırakan bir kardeşimizdi. Mekanı cennet olsun. Rabb'im cennetinde bizleri bir ve beraber kılsın. Milletimizin başı sağolsun. Taceddin Dergahı'nda da başta çok çok sevdiği onu sevmeyi bize de öğrettiği Mehmet Akif Ersoy ile haşrucem eylesin." ifadelerini kullandı. Helallik alınmasının ardından Doğan'ı onlarca seveni dualarla uğurladı. Doğan, konvoy eşliğinde Hamamönü semtinde bulunan Taceddin Dergahı’na defnedildi.

TACEDDİN DERGAHI'NA DEFNEDİLDİ

Safra kesesi rahatsızlığından dolayı Ankara’da tedavi görmekte iken vefat eden Doğan 1981'den bugüne kadar "Büyük Türkçe Sözlük", "Okullar İçin Büyük Türkçe Sözlük", "İlk Sözlük", "Temel Büyük Türkçe Sözlük", "Büyük Türkçe Sözlük" adlı sözlükleri hazırladı. Çok sayıda eserin yayına hazırlanmasına katkı sunan Doğan, 1977'den itibaren "Sanat Sözlüğü", "Ulucami", "Şairler Meydanı", "Kaybolan Şehirler", "Nureddin Topçu", "Mehmed Akif", "Yaşayan Geçmiş" ve 3 bölümlük "Mimar Sinan" belgeseli gibi film metni ve senaryolara da imza attı.











