Hayat Oktay Kaynarca memleketini inkar ediyor eleştirilerine cevap verdi Neden inkar edeyim cahil
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Oktay Kaynarca memleketini inkar ediyor eleştirilerine cevap verdi: Neden inkar edeyim cahil!

Oyuncu Oktay Kaynarca katıldığı bir programda "Ben Türkiyeliyim" açıklamasını yapması üzerine sosyal medyadan eleştiri oklarının hedefi oldu. Kaynarca kendisi için memleketini inkar ediyor diyenlere ateş püskürdü.

Haber Merkezi Diğer
Oktay Kaynarca
Oktay Kaynarca

Oyuncu Oktay Kaynarca katıldığı bir programda "Ben Türkiyeliyim" açıklamasını yapması üzerine memleketini inkar ediyor eleştirilerinin hedefi oldu.

Aslen Malatyalı olan ve hayatının bir kısmında Elazığ'da bulunana Kaynarca, 'memleketini inkar ediyor' eleştirilerine cevap verdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ

İbo Şov programına katılan Oktay Kaynarca programda "Be Türkiyeliyim" ifadesini kullanmıştı. İzleyiciler ise Kaynarca'ya sosyal medya üzerinden tepki göstererek "“Malatyalı olduğunu inkar eden bir Malatyalı yazık” yorumunu yaptı.

KAYNARCA'DAN ÖFKE DOLU CEVAP: CAHİLLER

Bu eleştirilere cevap veren Kaynarca ise sinirlenerek "Bak ben genelde bu tür saçmalamalara cevap yazmıyorum ama görüyorum ki birkaç kendini bilmez de senin gibi abuk subuk yorumlar yapmış. Ben memleketimi niye inkar edeyim a cahil? Bas bas gururla bağırıyorum baba memleketim MALATYA diye ve ailemin diğer üyelerinin de kökeninin neresi olduğunu… Ama asıl önemlisi 'ben Türkiyeliyim' diyorum. Daha ne söylememi istiyorsun mesela anlamadım? Anladın HEMŞERİM?” yorumunu yazdı.

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