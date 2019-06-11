R’leri söyleyemeyen şair: Özdemir Asaf

Özdemir Asaf’ın kızı Seda Arun’un babası ile ilgili anlattığı olaylarda özellikle R harfi ile ilgili olanlar okurken gülümsetiyor.

Vergi dairesinde soy isminin yanlış yazılması, okulda öğretmeni tarafından şiir okutulmaması ve kendi gibi R’leri söyleyemeyen bir taksi şoförü ile başından geçenleri okuduğunuzda siz de çok şaşıracaksınız.

Hamidiye Asaf, ikiz çocukları Özdemir ve Özgönül ile. 1930

Seda Arun’dan babasına dair anılar:

R’lere basa basa yüksek sesle okur

Babam, şiirlerinde babasının Asaf ismini kullanır, oysa asıl ismi Halit Özdemir Arun’dur. 1950 yılında Cağaloğlu’nda bir matbaa açar. Açılış işlemleri için gittiği vergi dairesindeki memur adını sorar. R’leri “ğ” olarak söyleyen babam “Halit Özdemiğ Ağun” der. Özdemir, bilinen bir isim olduğu için memur belgelere “Halit Özdemir Ağun” yazar.

Babam, bankonun üzerinden eğilerek bakar. Yanlış yazıldığını görünce “Soyadımı yanlış yazdınız. Doğğusu Ağun” der. Memur yüzüne bakar. “Evet, Ağun” der. “Hayığ, hayığ Ağğun.” “Beyefendi anladım. Ağun.” Babam sinirlenir. Cebinden kalemini kâğıdını çıkarır, kocaman harflerle ARUN yazar, R’lere basa basa yüksek sesle okur. “AĞĞĞĞĞUN.”

Sait Faik Abasıyanık - Özdemir Asaf - Ahmet Üstel

Utancından Eminönü’ne gitti

Bir gün de matbaadan çıkıp Karaköy’e gitmek için bindiği taksinin şoförü sorar: “Neğeye biğadeğ?” der şoför. Meğer şoför de babam gibi R’leri okuyamazmış, babam utancından “Kağaköy” diyemez, “Eminönü” der. İner. Oradan Karaköy’e kadar yürür.

Özdemir Asaf, köpeği Poza ile. 1969

Şiirin canını okuyorsun

Özdemir Asaf, Galatasaray Lisesi’nde öğrenci iken bir anısını şöyle anlatıyor:

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“Lisede Edebiyat Hocamız İsmail Habib Sevük idi. Sınıfta heğkese şiiğ okutuğ, sığa bana gelince, atlayıp yanımdakine geçeğdi. Biğ gün değste pağmak kaldığdım ve ‘Hocam’ dedim” Sınıfta heğkese şiiğ okutuyoğsunuz, bana niçin okutmuyoğsunuz? İsmail Hoca, bu soğuma şu cevabı veğdi; Oğlum Özdemiğ sen, şiiğ değil, şiiğin canına okuyoğsun. Bunun üzerine de Özdemir Asaf “Lavinia” şiirini yazar. Lavinia, Özdemir Asaf’ın şiir matinelerinde en çok okunan ve sevilen şiiridir. Gelin görün ki, bu şiirin son dörtlüğünde hiç ‘r’ harfi yoktur ve Özdemir Asaf, bu şiiri oldukça düzgün bir biçimde okur.

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