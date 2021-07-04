Serinlerken sağlığınızdan olmayın

Yazın bunaltıcı sıcaklarında serinlemek için hiç de masum olmayan içecekleri tüketme eğilimimiz artıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, “Yaz aylarında belki de çoğumuz en büyük sınavı serinleten, lezzetli ancak çokça kalori içeren içeceklerle veriyoruz. Yüksek şeker içeren aromalı, kolalı içecekler hiçbir besin değeri taşımadığı gibi kilo alımı, karaciğer yağlanması ve diyabet gibi hastalıklara neden olabiliyor. Bu nedenle sağlıklı yetişkinlerin günde en az 2 litre su tüketmeleri, sıvı ihtiyacını karşılarken sağlıklı içeceklere yönelmeleri gerekiyor” dedi.

Sena Yazıcı Heyik

LİMONLU SOĞUK YEŞİL ÇAY