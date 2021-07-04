Serinlerken sağlığınızdan olmayın

Yazın bunaltıcı sıcaklarında serinlemek için hiç de masum olmayan içecekleri tüketme eğilimimiz artıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, “Yaz aylarında belki de çoğumuz en büyük sınavı serinleten, lezzetli ancak çokça kalori içeren içeceklerle veriyoruz. Yüksek şeker içeren aromalı, kolalı içecekler hiçbir besin değeri taşımadığı gibi kilo alımı, karaciğer yağlanması ve diyabet gibi hastalıklara neden olabiliyor. Bu nedenle sağlıklı yetişkinlerin günde en az 2 litre su tüketmeleri, sıvı ihtiyacını karşılarken sağlıklı içeceklere yönelmeleri gerekiyor” dedi.
LİMONLU SOĞUK YEŞİL ÇAY
- Kaynayan 1 su bardak suya 4-5 dal taze nane yaprağı ekleyerek az daha kaynatın ve süzün. 1 adet sallama yeşil çayı bu nane aromalı suya demleyin ve demlenmiş yeşil çayı soğumaya bırakın. Yarım küçük limonun suyunu sıkın ve soğuyan naneli yeşil çay ile karıştırarak 3-4 küp buz ve taze nane yaprakları ile servis edin. Diyabet hastalığınız yoksa 1 tatlı kaşığı bal ilave edebilirsiniz.