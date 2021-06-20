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Tatil kâbusu: Yaz ishali

İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Doç. Dr. Aslı Aslan sıcak havanın sıvı kaybına neden olduğunu belirtti.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Tatil kâbusu: Yaz ishali ​
Aslı Aslan

Sıcak havanın sıvı kaybına neden olduğunu belirten İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Doç. Dr. Aslı Aslan, “Aileler otel mutfaklarında sunulan açık büfelerin içeriklerine baksınlar. Bekletilen mayonezli gıdalar mikroorganizma üretir. Dışarıda ısıya maruz kalmış, saklama koşullarına uyulmamış gıdalar çocuklarda enfeksiyona yol açar. Bu da yaz ishallerine sebep olur. Çocuklar yetişkinlere göre daha fazla sıvı kaybeder. Sıcak havada su tüketimi artırılmalı. Suyla birlikte ev yapımı limonata, ayran da verilebilir” diye konuştu.

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