Tatil kâbusu: Yaz ishali ​

Sıcak havanın sıvı kaybına neden olduğunu belirten İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Doç. Dr. Aslı Aslan, “Aileler otel mutfaklarında sunulan açık büfelerin içeriklerine baksınlar. Bekletilen mayonezli gıdalar mikroorganizma üretir. Dışarıda ısıya maruz kalmış, saklama koşullarına uyulmamış gıdalar çocuklarda enfeksiyona yol açar. Bu da yaz ishallerine sebep olur. Çocuklar yetişkinlere göre daha fazla sıvı kaybeder. Sıcak havada su tüketimi artırılmalı. Suyla birlikte ev yapımı limonata, ayran da verilebilir” diye konuştu.