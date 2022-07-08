Hayat TikTok fenomeni Khaby hafızmış
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TikTok fenomeni Khaby hafızmış

TikTok’ta 145 milyon takipçi ile dünyada ilk sırada olan “sessiz komedyen” Khaby Lame, Müslüman ve hafız olduğunu açıkladı. İtalyan La Repubblica’ya konuşan 22 yaşındaki Lame, “Gittiğin okul İslam ile alakalı mıydı?” sorusuna “Evet, gittiğim okul İslam okuluydu. Ben bir Müslümanım. Kur’an’ın tüm ayetlerini ezberlemiştim” cevabını verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TikTok fenomeni Khaby hafızmış
Khaby Lame

Dünyada en çok takip edilen Senegal asıllı TikTok fenomeni Khaby Lame, Müslüman ve hafız olduğunu açıkladı. İtalyan medya kuruluşu La Repubblica'ya röportaj veren 22 yaşındaki Lame, “Gittiğin okul İslam'la alakalı mıydı?” sorusuna “Evet, gittiğim okul İslam okuluydu. Ben bir Müslümanım. Kur'an'ın tüm ayetlerini ezberlemiştim” cevabını verdi. “Sessiz komedyen” olarak da bilinen Lame'nin 146 milyon takipçisi var. 21 yıldır İtalya'da yaşayan Lame, daha önce de vatandaşlık alamamasıyla gündeme gelmişti.

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