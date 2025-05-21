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Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin taburcu oldu

Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin taburcu oldu

14:0321/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
DHA
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Erdek Devlet Hastanesi'nden Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Mekin, ameliyat oldu.
Erdek Devlet Hastanesi'nden Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Mekin, ameliyat oldu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yürüyüş yaparken bir çocukla çarpıştıktan sonra yere düşüp kalça kemiği kırılan Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin (93), tedavisinin ardından taburcu edildi.

Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin, 1980 yılından beri yaşadığı Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde pazar günü, yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpıştı. Yere düşen Mekin'in kalça kemiği kırıldı.

Erdek Devlet Hastanesi'nden Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Mekin, ameliyat oldu.

Kırılan kalça kemiği yerine oturtulup vidalama yönteminin uygulanmasının ardından sağlığına kavuşan Mekin, öğle saatlerinde hastanedeki tedavisi tamamlanıp taburcu edildi. Ahmet Mekin'in tamamen iyileşmesinin zaman alacağı öğrenildi.

#Balıkesir
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