İnfluenza (Grip) Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Grip (influenza) genellikle yıl içerisinde Ekim ayından başlayarak Mart sonu Nisan başına kadar olan dönemde sık görülür. İnfluenza virüsü nedir? İnfluenza belirtileri nelerdir ve teşhisi nasıl yapılır? merak ediliyor. Peki, İnfluenza virüsü nedir?

İNFLUENZA NEDİR?

İnfluenza, halk arasında grip olarak da bilinen ve virüs kaynaklı oluşan, çoğunlukla solunum yollarında hastalığa neden olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Tüm dünyada en sık görülen enfeksiyon hastalıklarının başında gelen influenza insanların yanı sıra kuşlarda ve memelilerde de enfeksiyona neden olabilir.İnfluenza her ne kadar genellikle tedavisiz izlemde birkaç gün içinde tamamen gerileyen ve selim bir seyre sahip klinik bir tabloya sahip olsa da bazı hasta gruplarında daha ciddi enfeksiyon tablolarına neden olarak yaşamı tehdit edecek hale gelebilir. Virüsün belirli biyokimyasal özellikleri nedeniyle tam koruyucu bir aşı üretilemediğinden tarih boyunca influenza kaynaklı pandemiler ve epidemiler ortaya çıkmıştır. Bu salgınlarda önemli sayıda hasta hayatını kaybetmiştir.

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İNFLUENZA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

İnfluenza virüsü temel olarak üst solunum yollarını oluşturan burun, geniz, sinüsler, yutak ve gırtlak bölgelerini etkiler. Ancak şiddetli hastalık tablosu gelişen vakalarda enfeksiyon daha da ilerleyerek alt solunum yollarını bronşlar ve akciğer dokusunu etkileyebilir. Bunun dışında virüsün kan dolaşımına geçmesi ile sindirim sistemi de etkilenebilir.İnfluenza enfeksiyonunun seyrinde aşağıda özetlenen belirtiler görülebilir:

Ateş

Halsizlik, yorgunluk

Terleme, üşüme ve titreme

Baş ağrısı

Yaygın kas ağrısı

Burun akıntısı, geniz akıntısı veya gözlerde akıntı

Kuru ve inatçı öksürük

Boğaz ağrısı

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Bulantı, kusma, ishal

Nefes darlığı

Göğüs ağrısı

İnfluenza tablosunun şiddetli olduğu durumlarda gribin yol açtığı enfeksiyonun üzerine ikincil hastalıklar eklenebilir. İnfluenza seyrinde aşağıdaki komplikasyonlar görülebilir:

Zatürre (pnömoni – akciğer enfeksiyonu)

Bronşit

Astım alevlenmesi

Kulak enfeksiyonları

Kalp problemleri

Solunum yetmezliği

İNFLUENZA TEDAVİSİ NASILDIR?

İnfluenza hastalığı virüs enfeksiyonuna bağlı olduğundan tedavide antiviral ilaçlar kullanılır ve semptomatik tedaviler uygulanır. Oseltamivir, zanamivir gibi antiviral ilaçlar virüse doğrudan etki göstererek enfeksiyonun giderilmesine yardımcı olur. Bunun dışında hastalığın ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi belirtilerinin giderilmesinde antienflamatuar ilaçlar, nazal dekonjestanlar, antiseptik gargaralar da kullanılır. Ciddi komplikasyonların eşlik ettiği şiddetli enfeksiyon tablolarında ikincil enfeksiyonların tedavi edilmesi amacıyla antibiyotikler tedaviye eklenebilir. Hastalık seyrinde görülen bulantı, karın ağrısı şikayetlerinin giderilmesi için antiemetikler ve spazm giderici ilaçlar tedaviye eklenebilir.İnfluenza enfeksiyonuyla mücadelede en etkili yöntem bulaşıcılığın önlenmesi ve aşılanmadır. Her yıl salgın döneminden önce başta risk grupları olmak üzere toplumun aşılanması önerilir. Bunun dışında virüs hava yolu ve damlacık yoluyla bulaştığından düzenli el yıkanması, semptomların varlığında hastanın izole edilmesi, maske kullanılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi hastalığın kontrol altına alınmasında oldukça etkilidir.

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