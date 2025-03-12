Son yıllarda motosiklet sayısındaki artışa paralel olarak, motosiklet kazalarında da ciddi bir yükseliş gözlemleniyor. Bu kazalarda yaşanan yaralanma ve ölüm oranları endişe verici boyutlara ulaştı. Bu durum, yetkilileri harekete geçirerek motosiklet sürücülerine yönelik yeni cezai yaptırımların gündeme gelmesine neden oldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı'nda motosiklet sürücülerinin kural ihlali yapması durumunda uygulanacak yeni cezalara ilişkin çalışmayı paylaştı.

KASK KULLANMAMA CEZASI NE KADAR?

Mevcut halde 993 TL olan kask kullanmama cezası ilk kez tespit edilmesi halinde hem sürücü hem de varsa yolcuya (artçıya) olmak üzere 1500 TL olacak. 1 yıl içinde tekrar etmesi halinde bu ceza 3 bin TL olacak. 3 kez ve daha fazla kask kullanılmaması halinde bu ceza 9 bin TL olacak.

AKROBASİ VE TEK TEKER YAPMA CEZASI NE KADAR?

Akan trafikte “tek teker yapma” gibi akrobatik hareketler ile yine akan trafikte yarışa da 47 bin TL ceza gelecek. Akrobatik hareketin tespitine ayrıca 60 gün sürücü belgesine el konulacak. Yarışta bu süre 2 yıla çıkacak.

SÜRÜCÜ BELGESİ OLMAYAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE NE KADAR CEZA VERİLECEK?

Mevcut durumda 18 bin 677 TL olan sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanımının cezası korunacak. Sürücü belgesi geçici olarak geri alınan ya da iptal edilen kişinin araç kullanması halinde cezası 186 bin TL olacak.

MOTOSİKLET KIRMIZI IŞIKTA GEÇERSE CEZASI NE KADAR?

Mevcut durumda 2 bin 167 TL olan kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5 bin TL olacak. Bir yıl içinde tekrarı halinde her bir tekrarda ceza 5 bin TL artacak. Üçüncü ihlalden itibaren para cezası ile birlikte ehliyete de el konulacak. El koyma süresi üçüncü İhlalde 30 gün, dördüncüde 60 gün, beşincide 90 gün olacak. Bir yıl içinde altıncı kez ihlal tespit edilirse ehliyet iptal edilecek.



