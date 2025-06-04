Gazeteci Nihat Genç'in entübe edilmesinin ardından hayatına dair detaylar da merak edildi. Nihat Genç'in biyografisini sizler için derledik.





NİHAT GENÇ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİDİR?

Nihat Genç, 1956 Trabzon doğumlu Türk yazar ve köşe yazarıdır. 1956 yılında Trabzon'un Faroz semtinde doğdu. Ailesi Maçkalıdır. İlkokulu İskenderpaşa İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi de Trabzon Ticaret Lisesi'nde okuyarak 1974 yılında mezun oldu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu'na kaydoldu; ancak siyasi olaylar nedeniyle bu okullardan ayrıldı. Ardından Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu'ndan 1983 yılında mezun oldu. Okulu bitirdikten sonra Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Rehabilitasyon Merkezi'nde ve daha sonra da Kültür Bakanlığında toplam dokuz yıl memuriyet yaptı.





Lisede ve üniversitenin ilk zamanlarında ülkücü bir siyasi düşünceye sahip oldu. Daha sonra sol milliyetçi, Kemalist ve ulusalcı görüşlere yöneldi.





Gençlik yıllarında gazete ve dergilerde teknik eleman olarak çalıştı. Bağımsız ve Kırmızı-Beyaz gibi siyasi dergiler ile Leman dergisinde yazıları yayımlandı. Kısa bir süre Akşam gazetesinde köşe yazıları yazdı ve bu gazeteden yine aynı gazetenin yazarı Engin Ardıç'ın Genç'in eskiden çalıştığı Leman dergisini Saddamcılık ve Apoculuk ile suçlaması sonrasında ayrıldı. 2008 Eylül'ünde Leman'a geri döndü. 2008 yılının Aralık ayında Aydınlık dergisinde makaleler yazmaya başladı. Bir Soru - Bir Cevap başlıklı köşesinde Genç, güncel meseleleri değerlendirdi.





Sky Türk televizyon kanalında Serdar Akinan ile 2008 Eylül'üne kadar Nihat Genç ile Ne Var Ne Yok başlıklı bir program yaptı. Kanal Akşam gazetesi ile kardeş kuruluş olduğundan Genç, bu programdan da ayrılmak zorunda kaldı. Ardından 18 Ekim 2008 tarihinde Avrasya TV'de Lale Şıvgın ile Nihat Genç ile Veryansın programını yaptı. 2019 yılında fikir ayrılığına düştüğü Oda TV'den ayrılmış ve YouTube'da Veryansın TV isimli bir kanal kurdu. Bu kanalda gündeme dair programlar yapıp olayları yorumlamaktadır.





Eserleri

1989: Dün Korkusu

1991: Bu Çağın Soylusu

xxxx: Ofli Hoca / Şeriatta Ayıp Yoktur

xxxx: Kompile Hikayeler

1993: Dar Alanda Tufan

1994: Soğuk Sabun

1998: Köpekleşmenin Tarihi

2000: Modern Çağın Canileri

xxxx: Memleket Hikayeleri

2001: Arkası Karanlık Ağaçlar

2002: İhtiyar Kemancı

2004: Amerikan Köpekleri

2004: Edebiyat Dersleri

2004: Nöbetçi Yazılar

2005: Hattı Müdaafa

2006: Karanlığa Okunan Ezanlar

2007: Aşk Coğrafyasında Konuşmalar

2007: Kavga Günleri

2008: Veryansın

2009: Bir Millet Uyanıyor 17: "Kavga Günleri"

2009: Sordum Kara Çiçeğe

2010: Opus 61

2011: Yurttaşların Cinlerle Bitmeyen Savaşı

2011: İşgal Günleri

2012: Aslanlı Yol'a Doğru

2012: Bizi Kandırası Umman Bulunmaz

2013: Direniş Günleri

2015: İslamcı Erol Nasıl Çıldırdı?

2016: Yurduma Alçakları Uğratma!

2017: Nihat Genç'le Veryansın

2020: Bizim De Günümüz Gelecek

2021: Saraya Kılınan Namazlar

2022: Bu Toprağın Dalkavukları







