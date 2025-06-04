Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Gazeteci Nihat Genç'in dört gündür hastanede yoğun bakımda olduğunu ve dün entübe edildiğini açıkladı.
Dördüncü evre akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören Gazeteci Yazar Nihat Genç, dört gün önce yoğun bakıma alındı.
Nihat Genç kimdir?
Nihat Genç, 1956 yılında Trabzon’da doğmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yazarlık kariyerine yönelmiştir.
Politik, toplumsal ve kültürel konular üzerine düşünceleriyle tanınır.
Yazılarını çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlamış; televizyon programlarında yorumcu olarak da yer almıştır.
En çok tanındığı mecralardan biri de YouTube'da kurduğu "Veryansın TV" adlı dijital platformdur.
Nihat Genç'in çok sayıda kitabı bulunmaktadır. Bu eserlerde Türk aydını, tarih, Batı karşıtlığı, bireysel özgürlükler ve toplumun dönüşümü gibi temalar sıkça işlenir.