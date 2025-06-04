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23 Derece'nin kurucusu Gökhan Özbek hayatını kaybetti

23 Derece'nin kurucusu Gökhan Özbek hayatını kaybetti

00:314/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Gökhan Özbek, 41 yaşında yaşamını yitirdi.
Gökhan Özbek, 41 yaşında yaşamını yitirdi.

"23 Derece" isimli yayın organının kurucusu Gökhan Özbek, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

YouTube ve diğer dijital yayın mecralarında varlık gösteren "
23 Derece
" isimli yayın organının kurucusu Gökhan Özbek, geçirdiği beyin kanaması sonucu 41 yaşında hayatını kaybetti.

Özbek'in Ankara'da bir hastanede anjiyo operasyonu sırasında meydana gelen beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Gökhan Özbek kimdir?

1983 yılında Niğde'de doğan Gökhan Özbek, gazetecilik kariyerine Anadolu Haber Gazetesi ve Milliyet gibi yayın organlarında köşe yazarlığı yaparak başladı.

Daha sonra serbest gazeteci olarak çalışmalarını sürdüren Özbek, YouTube ve diğer dijital yayın mecralarında varlık gösteren "23 Derece" platformunu kurdu.




#Gökhan Özbek
#Beyin Kanaması
#Anjiyo
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