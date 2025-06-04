YouTube ve diğer dijital yayın mecralarında varlık gösteren "

YouTube ve diğer dijital yayın mecralarında varlık gösteren "

1983 yılında Niğde'de doğan Gökhan Özbek, gazetecilik kariyerine Anadolu Haber Gazetesi ve Milliyet gibi yayın organlarında köşe yazarlığı yaparak başladı.

Daha sonra serbest gazeteci olarak çalışmalarını sürdüren Özbek, YouTube ve diğer dijital yayın mecralarında varlık gösteren "23 Derece" platformunu kurdu.