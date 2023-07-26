LGS tercih sonuçları hem öğrencilerin hem de velilerin merak ettiği konular arasında yer almakta. Lise tercih sonuçları için bugün büyük gün. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında alındı. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kullanıma açtığı tercih robotunu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. İki dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 31 Temmuz 2023 ve 07 Ağustos 2023 tarihlerinde ilan edilecek. Peki e Okul LGS 1. yerleştirme sonuçları açıklandı mı, MEB lise tercih sonuçlarını erişime açtı mı? 2023 LGS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı.