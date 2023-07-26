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Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte 2023-2024 MEB takvimi

Yaz tatili devam ederken okul hazırlıkları için program yapacak olan milyonlarca vatandaş, okulların açılacağı tarihi merak ediyorlar. 2023-2023 MEB çalışma takvimi belli oldu. Buna göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. İşte 2023-2024 MEB takvimi ara tatil, yarıyıl tatil tarihleri.

14:53 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Okullar ne zaman açılacak MEB?

Okullar ne zaman açılacak MEB?

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.

Anaokulu ve ilkokul ne zaman okula başlayacak?

2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 MEB takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

Birinci dönem ara tatili ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?

Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

LGS 2023 yerleştirme sonuçlarında tarih açıklandı
LGS 2023 yerleştirme sonuçlarında tarih açıklandı

LGS tercih sonuçları hem öğrencilerin hem de velilerin merak ettiği konular arasında yer almakta. Lise tercih sonuçları için bugün büyük gün. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında alındı. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kullanıma açtığı tercih robotunu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. İki dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 31 Temmuz 2023 ve 07 Ağustos 2023 tarihlerinde ilan edilecek. Peki e Okul LGS 1. yerleştirme sonuçları açıklandı mı, MEB lise tercih sonuçlarını erişime açtı mı? 2023 LGS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı.


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Yen adli yıl ne zaman başlayacak? İşte 2023 adli tatil takvimi