Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 16 Mayıs 2023 tarihinde başladı ve 23 Haziran 2023 tarihinde sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzuna göre, Açık Öğretim Lisesi sınavlarında adaylara sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltiliyor ve 25 dakika süre veriliyor. 2022-2023 yılı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarının tarihi belli oldu. Sınavlar, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden online olarak yapılacaktır. Sınavlar, 09.30'da başlayacak ve 23.59'da sona erecektir. Peki AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL açık öğretim lisesi mezuniyet şartları neler?