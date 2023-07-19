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LGS tercihleri ne zaman sona erecek?

Liseye geçiş yapacak öğrencilerin tercih işlemleri sona eriyor. LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek. Peki MEB 2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS nakilleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

10:31 . 19/07/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
MEB 2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB 2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3 Temmuz’da başlamıştı. Hem yerel yerleştirme hem de merkezi yerleştirme ile öğrenci alacak kurumlara adaylar lise tercihlerini yapmaya devam ediyor. Peki LGS tercihleri ne zaman sona erecek? MEB 2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

LGS tercihleri ne zaman sona erecek?

LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek.

2023 LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

2023 LGS nakilleri ne zaman başlayacak?

LGS sınav sonuçların ilanının ardından nakil süreci de başlayacak.

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de ortaokuldan liseye geçiş için uygulanan merkezi sınav sistemidir. LGS, 8. sınıf öğrencilerinin liselere yerleştirilmesini sağlar. LGS, 2018 yılında ilk kez uygulanmıştır.

LGS oturumları soru sayıları

LGS, iki oturumdan oluşur. Birinci oturum, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizce derslerinden oluşan 20 soruluk sözel bölümden oluşur. İkinci oturum, Sosyal Bilimler dersinden oluşan 20 soruluk sözel bölümden oluşur.

LGS başvuruları nereden, nasıl yapılır?

LGS'ye girmek için, 8. sınıfta okuyan tüm öğrenciler başvuru yapabilirler. LGS'ye başvurular, e-okul sistemi üzerinden yapılır. LGS'ye girmek için herhangi bir ücret ödenmez.

LGS sonuçları ne zaman açıklanır?

LGS sonuçları, sınavın yapılış tarihinden yaklaşık 3 hafta sonra açıklanır. LGS sonuçlarına göre, öğrenciler liselere yerleştirilir. LGS sonuçları, e-okul sistemi üzerinden öğrenilebilir.

LGS sınavı neden yapılır, amaç nedir?

LGS'nin amacı, Türkiye'de ortaokuldan liseye geçiş sürecini daha şeffaf ve adil hale getirmektir. LGS, öğrencilerin liselere girişte daha fazla fırsat eşitliği elde etmelerini sağlar.

MEB LGS tercih robotu yüzdelik dilimleri öğrencilere kılavuz oluyor
MEB LGS tercih robotu yüzdelik dilimleri öğrencilere kılavuz oluyor

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih başvuruları, 3 - 19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercih edebilecek. Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. LGS tercih robotu 2023 yüzdelik dilimler, taban puanlar ve adrese yakın okulların görülmesine E-Okul üzerinden imkan tanıyacak. Liselerin 2023 yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri E-Okul üzerinden görüntülenebilecek. İşte Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları için Tercih Rehberi.

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