Kolonlardaki çatlaklar, zemin yapısı, duvarlardaki ince ayrıntılar… İstanbul’da yaşayan biri olarak binanızın depreme dayanıklı olup olmadığını hiç düşündünüz mü? Peki çıplak gözle neleri fark edebilirsiniz, neler için mutlaka uzmana danışmalısınız? Dr. Nihat Şen'in uyarılarıyla güvenliğinizi yeniden gözden geçirin.

Hangi çatlak tehlikeye işaret eder? Özellikle 2000 yılı öncesi yapılan binalarda daha büyük riskler var mı?

Dr. Nihat Şen, bina güvenliği konusunda ilk dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyor:

Kolon-kiriş birleşim noktalarındaki çatlaklar

Zemin yapısının kalitesi

Duvarlarda oluşan yamulmalar ya da derin çatlaklar

Ancak her çatlağın risk taşıdığı düşünülmemeli. Yüzeysel alçı ya da boya çatlakları genellikle yapısal sorunlara işaret etmezken, taşıyıcı sistemdeki zayıflıklar ciddi bir güvenlik açığı olabilir.

Vatandaşlar, binalarının depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek için lisanslı kuruluşlara başvurarak teknik analiz yaptırabilir. Unutulmamalı ki, küçük bir ihmal, büyük bir felakete dönüşebilir. Hasar tespit başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sitesinden binalarının durumunu öğrenebilir.























