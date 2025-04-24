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Binanız depreme ne kadar hazır? Gözden kaçan detaylar hayati olabilir mi?

Binanız depreme ne kadar hazır? Gözden kaçan detaylar hayati olabilir mi?

14:1924/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Binamızda hasar olup olmadığını nasıl öğrenebiliriz?
Binamızda hasar olup olmadığını nasıl öğrenebiliriz?

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından pek çok vatandaş evlerine dönmeye çekiniyor. Yaşanan bu sarsıntı, bina dayanıklılığı ve hasar tespiti konularını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, ayakta kalan her binanın güvenli olduğu anlamına gelmediğini vurgulayarak, hasarlı binaların tespitinin yaşamsal önemde olduğunu ifade ediyor.

Kolonlardaki çatlaklar, zemin yapısı, duvarlardaki ince ayrıntılar… İstanbul’da yaşayan biri olarak binanızın depreme dayanıklı olup olmadığını hiç düşündünüz mü? Peki çıplak gözle neleri fark edebilirsiniz, neler için mutlaka uzmana danışmalısınız? Dr. Nihat Şen'in uyarılarıyla güvenliğinizi yeniden gözden geçirin.

Hangi çatlak tehlikeye işaret eder? Özellikle 2000 yılı öncesi yapılan binalarda daha büyük riskler var mı?

Dr. Nihat Şen, bina güvenliği konusunda ilk dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyor:

  • Kolon-kiriş birleşim noktalarındaki çatlaklar
  • Zemin yapısının kalitesi
  • Duvarlarda oluşan yamulmalar ya da derin çatlaklar

Ancak her çatlağın risk taşıdığı düşünülmemeli. Yüzeysel alçı ya da boya çatlakları genellikle yapısal sorunlara işaret etmezken, taşıyıcı sistemdeki zayıflıklar ciddi bir güvenlik açığı olabilir.

Vatandaşlar, binalarının depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek için lisanslı kuruluşlara başvurarak teknik analiz yaptırabilir. Unutulmamalı ki, küçük bir ihmal, büyük bir felakete dönüşebilir. Hasar tespit başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sitesinden binalarının durumunu öğrenebilir.







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