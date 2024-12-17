Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Kimdir
Paulo Dybala kimdir?

Paulo Dybala kimdir?

11:0317/12/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Paulo Dybala kimdir?
Paulo Dybala kimdir?

Paulo Dybala, Arjantinli profesyonel futbolcudur ve forvet oyuncusu olarak tanınır. 15 Kasım 1993'te Arjantin'in Laguna Larga kasabasında doğmuştur. Dybala, hızlı, teknik ve yaratıcı oyunuyla dikkat çeker. Roma'da bu sezon 18 maça çıkan 31 yaşındaki Paulo Dybala, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Dybala'nın Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İşte Paulo Dybala’nın hayatı ve futbol kariyeri.

Paulo Bruno, 15 Kasım 1993 tarihinde Laguna Larga, Córdoba Arjantin’de dünyaya geldi.
ekiplerinden Roma takımında forma giymektedir.

Paulo Dybala futbol kariyeri

Futbol kariyerine Arjantin'in Instituto de Córdoba takımında başlamıştır. Burada gösterdiği başarılı performansın ardından, 2012 yılında İtalya'nın Palermo kulübüne transfer olmuştur. Palermo'daki iki yıllık sürecinde, özellikle genç yaşta sergilediği etkileyici oyunla dikkat çekmiştir.

2015 yılında, İtalya'nın büyük kulübü Juventus ile sözleşme imzalayan Dybala, burada kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçirmiştir. Juventus'ta, lig şampiyonlukları ve bireysel başarılar elde etmiştir. Juventus'taki performansı, onu dünya çapında tanınan bir futbolcu yapmıştır.

2022 yılında, İtalya'nın AS Roma kulübüne transfer olmuş ve burada da önemli bir oyuncu olarak görev almaya devam etmektedir. Roma'da da gösterdiği performansla önemli katkılar sağlamaktadır.

Dybala, Arjantin milli takımıyla da büyük başarılar elde etmiştir. 2021 Copa América'da Arjantin milli takımıyla şampiyonluk yaşamıştır.

Paulo Dybala hangi takımda oynadı?

Instituto (2011-2012)

Palermo (2012-2015)

Juventus (2015-2022)

AS Roma (2022-şu an)


#Paulo Dybala
#Paulo Dybala kariyeri
#Paulo Dybala yaşı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Üçüncü toplantıda bitecek! Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? İşte son toplantı tarihi