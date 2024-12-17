Paulo Bruno, 15 Kasım 1993 tarihinde Laguna Larga, Córdoba Arjantin’de dünyaya geldi. Serie A ekiplerinden Roma takımında forma giymektedir.

Paulo Dybala futbol kariyeri

Futbol kariyerine Arjantin'in Instituto de Córdoba takımında başlamıştır. Burada gösterdiği başarılı performansın ardından, 2012 yılında İtalya'nın Palermo kulübüne transfer olmuştur. Palermo'daki iki yıllık sürecinde, özellikle genç yaşta sergilediği etkileyici oyunla dikkat çekmiştir.

2015 yılında, İtalya'nın büyük kulübü Juventus ile sözleşme imzalayan Dybala, burada kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçirmiştir. Juventus'ta, lig şampiyonlukları ve bireysel başarılar elde etmiştir. Juventus'taki performansı, onu dünya çapında tanınan bir futbolcu yapmıştır.

2022 yılında, İtalya'nın AS Roma kulübüne transfer olmuş ve burada da önemli bir oyuncu olarak görev almaya devam etmektedir. Roma'da da gösterdiği performansla önemli katkılar sağlamaktadır.

Dybala, Arjantin milli takımıyla da büyük başarılar elde etmiştir. 2021 Copa América'da Arjantin milli takımıyla şampiyonluk yaşamıştır.

Paulo Dybala hangi takımda oynadı?

Instituto (2011-2012)

Palermo (2012-2015)

Juventus (2015-2022)

AS Roma (2022-şu an)



