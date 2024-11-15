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Rayan Cherki kimdir?

Rayan Cherki kimdir?

14:3315/11/2024, Cuma
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Rayan Cherki kimdir? Hayatı ve futbol kariyeri
Rayan Cherki kimdir? Hayatı ve futbol kariyeri

Rayan Cherki, 17 Ağustos 2003 tarihinde Lyon, Fransa'da doğmuş Fransız profesyonel futbolcudur. Orta saha ve kanat pozisyonlarında görev yapan Cherki, her iki ayağını da etkili bir şekilde kullanabilmektedir. İşte Rayan Cherk’in futbol kariyeri.

Mathis Rayan Cherki, 17 Ağustos 2003'te Lyon , Lyon Metropolis'te doğdu. Cherki'nin her iki ebeveyni de Cezayir kökenlidir; babası Fabrice de İtalyan kökenlidir.

Rayan Cherk Futbol Kariyeri

Altyapı: Futbola 2009 yılında AS Saint-Priest altyapısında başlayan Cherki, 2010 yılında Olympique Lyonnais (OL) altyapısına katıldı ve 2019 yılına kadar burada gelişimini sürdürdü.

Profesyonel Kariyer: 2019 yılında Lyon'un A takımına yükselen Cherki, o tarihten bu yana takımın önemli oyuncularından biri olmuştur. 2024 yılı itibarıyla Lyon formasıyla 131 maça çıkmış ve 8 gol kaydetmiştir.

Milli Takım: Fransa'nın çeşitli yaş kategorilerinde milli formayı giyen Cherki, U16, U19, U21 ve Olimpik takımlarda görev almıştır. 2024 yılında Fransa Olimpik Milli Takımı ile Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanmıştır.



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