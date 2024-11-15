Mathis Rayan Cherki, 17 Ağustos 2003'te Lyon , Lyon Metropolis'te doğdu. Cherki'nin her iki ebeveyni de Cezayir kökenlidir; babası Fabrice de İtalyan kökenlidir.

Rayan Cherk Futbol Kariyeri

Altyapı: Futbola 2009 yılında AS Saint-Priest altyapısında başlayan Cherki, 2010 yılında Olympique Lyonnais (OL) altyapısına katıldı ve 2019 yılına kadar burada gelişimini sürdürdü.

Profesyonel Kariyer: 2019 yılında Lyon'un A takımına yükselen Cherki, o tarihten bu yana takımın önemli oyuncularından biri olmuştur. 2024 yılı itibarıyla Lyon formasıyla 131 maça çıkmış ve 8 gol kaydetmiştir.

Milli Takım: Fransa'nın çeşitli yaş kategorilerinde milli formayı giyen Cherki, U16, U19, U21 ve Olimpik takımlarda görev almıştır. 2024 yılında Fransa Olimpik Milli Takımı ile Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanmıştır.







