Cami cemaatinden örnek davranış

Kur’an Kursu’nun yemekhanesindeki personel tarafından gönüllü çalışma ile aş kazanları bu defa iftarlık için kaynadı.

İstanbul’da bulunan Sümbül Efendi Camii cemaati, Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılara ve diğer muhtaçlara Ramazan bereketini ulaştırmak için harekete geçti. Sümbül Valide Sultan Kız Kur’an Kursunun iaşesinde öncü olan cami cemaati ve kurs çalışanları, eğitime zorunlu ara verilince mahalleli için gönüllü olarak hizmete koyuldu. Kur’an Kursu’nun yemekhanesindeki personel tarafından gönüllü çalışma ile aş kazanları bu defa iftarlık için kaynadı.

“Tarihi Aşevi’ni İhya Ediyoruz” diyerek yola çıkan camii cemaati, Ramazan boyunca her gün 400 kişiye iftariyelik dağıtmaya başladı. Ramazan sonunda cemaatin yardımları neticesinde 12 bin muhtaca iftariyelik ve bin 350 kişiye de sahurluk ulaştırılmış olacak.

"Gönüller fethediliyor"

Her gün cami avlusunda kurulan aşevinden çıkan 3 çeşit yemek, mahalleliye ulaştırılıyor. Ayrıca cemaatin gençleri, kapı kapı dolaşarak evlerinden çıkamayan yaşlılara da İhya Vakfı’nca hazırlanan sahur paketi yardımında bulunuyor. Ramazan’ın gereklerini yerine getirmeye çalışan gönüllüler, yetimlerin yüzlerini güldürmeye çalışıyor. Kur’an Kursu idarecileri ve personelinin ortaya koyduğu örnek çalışma ile hayır kapılarının hiçbir sebeple kapanamayacağının örneği sergileniyor. Dağıtımlar esnasında eller semaya kalkıyor ve İmam - Hatip Ahmet Özkarataşlıoğlu’nun duasına hep birlikte “Amin” deniyor.

Yine virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara da çeşitli oyuncakların ulaştırıldığı proje ile birlikte gönüllere dokunuluyor. Zira cemaat de sloganını bu şekilde belirliyor: “Gönüle Giden İki Yol: İkram ve Tebessüm!”

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Fatih Kocamustafapaşa’da bulunan Sümbül Efendi Camii.

“Hizmet tatile girmesin istedik”

Çalışmanın detaylarına ilişkin açıklamalardan bulunan Sümbül Efendi Camii Kurra Hafız İbrahim Yıldırım, Koronavirüs nedeniyle camilere cemaatle girilemediğini ve kursların tatil edildiğini hatırlatarak “Kur’an Kurslarımız zorunlu tatile girdi fakat istedik ki hizmet tatile girmesin” dedi. Gönüllü gençlerle birlikte mahallede bulunan muhtaçlara Ramazan bereketini ulaştırmak istediklerini ifade eden İbrahim Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Malum bu zorlu süreçte hepimiz şunu düşünüyoruz: ‘Bu sürece nasıl destek verebiliriz?’ Biz de cami cemaati ve görevlileri olarak elimizi taşın altına koymak suretiyle bir çalışma başlatalım istedik. Önce içinde bulunduğumuz kriz nedeniyle zora düşmüş muhtaçlarımızı tespit ettik. Bunun neticesinde çevremizde bulunan garip gureba, fakir fukaraya yardım elimizi uzatmaya başladık. Camiden muhtaçlara giden bir gönül kapımız olsun istedik.

Sümbül Efendi Camii Kurra Hafız İbrahim Yıldırım.

Cemaatimizden durumu iyi olanlar ve geçmişlerine hayır dua göndermek isteyenler de bizleri kırmadı ve bu sürece dahil oldular. İmkanları dahilinde yaptıkları yardımlarla biz burada her gün 3 çeşit yemeği 400 kişiye ulaştırmaya başladık. Ayrıca yine hayır sahipleri vasıtasıyla hazırladığımız 270 sahur paketini ve çocuklar için oyuncan çantalarını da gençlerimiz kapı kapı dolaşarak muhtaç ailelerimize ulaştırdı. Allah’ın izniyle bayram sabahına kadar bu hizmeti sürdüreceğiz. Rabb’im hayır sahiplerinden razı olsun.”