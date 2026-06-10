T.C. CEYHAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı tarafından aleyhinize açılan dava konusu Dava konusu Adana ili, Ceyhan ilçesi Muradiye Mahallesi 569 ada 18 ve 23 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonucunda verilen ara karar gereği

Adana ili Ceyhan İlçesi, Adapınar Mah/Köyü, Cilt No: 15 , Hane No:93'de nüfusa kayıtlı

Ramazan ve Kadriye'den olma Adana 09.06.1972 d.lu 16306147288 T.C. kimlik numaralı Didar DALKIÇ'a