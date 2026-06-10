Giriş Tarihi: 10.06.2026 00:01
T.C. CEYHAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. CEYHAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2024/1805 Esas
Davacı tarafından aleyhinize açılan dava konusu Dava konusu Adana ili, Ceyhan ilçesi Muradiye Mahallesi 569 ada 18 ve 23 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonucunda verilen ara karar gereği
Adana ili Ceyhan İlçesi, Adapınar Mah/Köyü, Cilt No: 15 , Hane No:93'de nüfusa kayıtlı
Ramazan ve Kadriye'den olma Adana 09.06.1972 d.lu 16306147288 T.C. kimlik numaralı Didar DALKIÇ'a
ilânen tebligat yapılmasına karar verilmekle ;Mahkememizce dava dilekçesinde tespit edilebilen sisteme kayıtlı adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebliğin yapılamadığı, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün 27.11.2025 tarihli celsede ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 16/07/2026günü saat: 09:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK 122.1 Maddesi uyarınca 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi verebileceğiniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı , yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 05.06.2026
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Basın No: ILN02483646