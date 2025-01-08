Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ali Selim İleri'nin vefat etmesinin ardından biyografisi de merak edilmeye başlandı. Yaşamına onlarca eser sığdıran usta yazar, eleştirmen, senarist Selim İleri'nin hayatına dair tüm detayları sayfamızda sizlere aktarıyoruz. İşte Selim İleri'nin tüm eserleri...





ALİ SELİM İLERİ KİMDİR?





Ali Selim İleri, 30 Nisan 1949 tarihinde Kadıköy, İstanbul'da dünyaya gelen yazar, senarist ve eleştirmendir.





Kadıköy'de doğan yazar, adını I. Selim'den aldı. Lise öğretmenleri Vedat Günyol ve Rauf Mutluay'ın etkisiyle edebiyata yöneldi. Lise ikinci sınıftayken Peride Celal'in Dar Yol (1949) romanından esinlenerek yazdığı Unutulmak adlı romanının yayımlanmasını için yayınevlerini dolaştı fakat reddedildi. 1967'de "Savaş Çiçekleri" adında bir öyküsü Yeni Ufuklar adlı dergide yayımlandı. 1968'da Günyol'un da yardımıyla öykülerinin yer aldığı Cumartesi Yalnızlığı/Güz Notları kitabı yayımlandı ve merhum babasına ithaf etti.





1970'lerin başında tanıştığı Halit Refiğ'in etkisiyle senaryo yazmaya başladı. 1971'de Cennetin Kapısı adlı ilk senaryosunu yazdı. 1973'te Destan Gönüller adıyla ilk romanı yayımlandı. Dostlukların Son Günü adlı öykü kitabıyla 1975'te yayımlanmasının ardından 1976'da Sait Faik Öykü Ödülü'nü kazandı. Günümüze kadar çeşitli türlerde birçok eser verdi.









Selim İleri, 30 Nisan 1949'da İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğdu. Selim ismini Yavuz Sultan Selim'den ötürü ablası Meral İleri koydu. Babası yüksek makine mühendisi Hasan Hilmi İleri, annesi ise ev hanımı Süheyla İleri'dir. 1953'te konuk profesör olarak Almanya'ya giden babası ailesini yanında götürdü. İlkokula başlayacağı yıl aile İstanbul'a döndü.





1955'te Cihangir İlkokulu'nda birinci sınıfı okudu. Birinci sınıf bitmek üzereyken okumayı sökememiştir. Sonraki sınıfları ise Firuzağa İlkokulu'nda okudu. 1960'ta ortaokul eğitimini Galatasaray Lisesi'nde yatılı olarak aldı. Buradan ayrılıp önce Bakırköy Lisesi'ne ardından Atatürk Erkek Lisesi'ne kaydolur. Burada Kafka'yı Türkçeye kazandıran Fransızca öğretmeni, edebiyatçı Vedat Günyol ve edebiyat öğretmeni, yazar Rauf Mutluay, İleri'nin hayatına etki eder.





İleri, lise ikinci sınıftayken Peride Celal'in Dar Yol (1949) romanından esinlenerek yazdığı Unutulmak adlı romanının yayımlanmasını için yayınevlerini dolaştı fakat reddedildikten sonra Dünya gazetesinde de tefrika edilmemesiyle romanı yırttı. Cumhuriyet gazetesinin genç yazarların çalışmalarına şans tanıyacaklarını duyurmasıyla Karanlık Yüzlü Günün Aydınlığı adında bir roman yazıp gazeteye götürdü. Roman acemice bulundu fakat İleri'nin yetenekli olduğu ifade edildi. İleri, ikinci romanı Unutulmak'ı da götürdüğünde yayımlanması için Remzi Kitabevi'ne yönlendirildi fakat yayınevi basılması için gereken yeterliğe sahip olmadığı gerekçesiyle romanı yayımlamayı kabul etmedi.





Bir başka romanını yine Cumhuriyet aracılığıyla Varlık Yayınları'na götürdü. Burada Yaşar Nabi Nayır yerli roman basmadıklarını söyleyerek romanı okumadan reddetti. Lise öğretmeni ve Yeni Ufuklar dergisinin yönetmeni Günyol'un yönlendirmesiyle öykü yazmaya başladı. Dergide Cemil Meriç, Ferit Edgü, Nermi Uygur, Orhan Şaik Gökyay gibi edebiyatçılarla tanıştı. Temmuz 1967'de "Savaş Çiçekleri" adında bir öyküsü yayımlandı. İki ay sonra "Bi Keman" adındaki başka bir öyküsü dergide yer aldı. 1968'da Günyol'un da yardımıyla öykülerinin yer aldığı Cumartesi Yalnızlığı/Güz Notları kitabı yayımlandı ve merhum babasına ithaf etti. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başladı fakat 1972'de fakülteyi yarıda bıraktı.





1971'de ikinci öykü kitabı Pastırma Yazı yayımlandı. Kitap, Peride Celal'in Gecenin Ucundaki Işık (1963) romanının etkisi altındadır. Fakat yeterli ilgiyi görmez. 1970'lerin başında tanıştığı Halit Refiğ, Türk sinemasının yeni senaryo yazarlarına ihtiyacı olduğunu ve İleri'ye senaryo yazmasını önerdi. Böylece 1971'de Cennetin Kapısı adlı ilk senaryosunu yazdı. Yazdığı uyarlama bir senaryo Zeki Ökten tarafından Kadın Yapar adıyla filme çevrildi. İlk özgün senaryosu Bir Demet Menekşe'dir. Damsız Evler, Çürüme, Düşman Gözler ise filme çevrilmeyen senaryolarıdır.





1973'te Destan Gönüller adıyla ilk romanı yayımlandı. Dostlukların Son Günü adlı öykü kitabı 1975'te yayımlanmasının ardından 1976'da Sait Faik Hikâye Armağanı kazandı. Attilâ İlhan'ın teşvikiyle Bu Gece ve Her Gece adında bir roman yazdı ve İlhan'ın isteğiyle Her Gece Bodrum adıyla yayımlandı. 1977'de Türk Dil Kurumu Roman Ödülü kazandı. 1980'de Bir Denizin Eteklerinde öykü kitabıyla 1983'te ilk uzun öyküsü Son Yaz Akşamı yayımlandı. 1983 yılında yayımladığı Annem İçin adlı anı kitabında, annesinin yazarlık yaşamı üzerindeki büyük etkisini dile getirdi. Annesinin ölümüne kadar sekiz yıl süren alzheimer hastalığı yazarın yazarlık anlayışını değiştirdi ve yazarın yaşamında alkolün yeri arttı.





1981'de yazdığı Kırık Bir Aşk Hikâyesi senaryonun filme çevrilmesiyle 1982'de Sinema Yazarlar Birliği tarafından yılın en iyi senaryosu ödülüne layık görüldü. Ardından Seni Kalbime Göndüm ve Göl filmlerinin senaryolarını yazdı. Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu'nun son sözünü romanına isim verdiği Yaşarken ve Ölürken, Milliyet Sanat tarafından yılın romanı seçildi. Aynı yıl Aşkı-Memnû ya da Uzun Bir Kışın Siyah Günleri adında bir inceleme kitabı yayımladı. Çağdaşlık Sorunları, Düşünce ve Duyarlık (1982), Seni Çok Özledim (1986), O Yakamoz Söner (1987), Perisi Kaçmış Yazılar (1996) gibi kitaplarında Türk edebiyatındaki sorunlara eleştirel gözle yaklaştı. 1983'te Ölünceye Kadar Seninim ve 1984'te Yalancı Şafak romanları yayımlandı fakat yeterli ilgiyi görmedi. 1985'te Saz Caz Düğün Varyete kitabını yayımladı. Asker kaçağı olan İleri, bedelli askerlik çıkacağı söylentileri üzerine gerekli parayı toplamak için Hürriyet'te Hayal ve Istırap adında romanını tefrika ettirdi. 1987'de bedelli askerliğin çıkmasıyla üç aylık askere gitti. Askerlik dönüşü senaryosunu yazdığı ve yönettiği Hiçbir Gece, sinemalarda gösterilmedi ve Antalya Film Festivali'nde ön jüri tarafından geri çevrildi.





1990'larda İleri, tiyatro oyunları yazdı. Cahide Sonku'nun hayatından uyarlama olan Cahide, Ölüm ve Elmas yazarın yazdığı ilk oyundur. Sonraki oyunu olan Allahaısmarladık Cumhuriyet 1997'de hem Afife Jale hem de Avni Dilligil ödüllerini aldı. 1998 sahnelenen Mihri Müşfik: Ölü Bir Kelebek oyunuyla Devlet Sanatçısı unvanını aldı. Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü'nü aldığı Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın'ı 1991'de yayımladı. Nahit Sırrı Örik'in Kıskanmak (1946) adlı romanından yola çıkarak yazdığı Cemil Şevket Bey/Aynalı Dolaba İki El Revolver 1997'de yayımlanırken 1999'da Ada, Her Yalnızlık Gibi, 2000'de Solmaz Hanım, Kimsesiz Okurlar İçin ve 2001 yılında Bu Yaz, Ayrılığın İlk Yazı Olacak'ı yayımlandı ve roman 2002'de Orhan Kemal Roman Ödülü kazandı.





2006 yılında Fotoğrafı Sana Gönderiyorum adlı kitabı ile öyküye geri döndü. 2007'de Hepsi Alev, Kapalı İktisat ve İstanbul Lale ile Sümbül adlarında üç farklı türde üç kitap yayımladı.





2021'de Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü aldı.





İŞTE SELİM İLERİ'NİN ESERLERİ





ÖYKÜ





Cumartesi Yalnızlığı (1968, Adam)

Pastırma Yazı (1971, Bilgi)

Dostlukların Son Günü (1975, Bilgi)

Bir Denizin Eteklerinde (1980, Altın)

Dostlukların Son Günü (1975, Bilgi) (1978 Sait Faik Hikâye Ödülü)

İlk Gençlik Çağına Öyküler I-II-III (Derleyen) (1980, Kültür Bakanlığı)

Eski Defterlerde Solmuş Çiçekler... (1982, Adam)

Son Yaz Akşamı (1983, Altın)

Kötülük, (1992, Remzi)

Fotoğrafı Sana Gönderiyorum (2006, Doğan)

Yağmur Akşamları (2011, Everest)





ROMAN





Destan Gönüller (1973, Hürriyet)

Her Gece Bodrum (1976, Bilgi) (1977 TDK Roman Ödülü)

Ölüm İlişkileri (1979, Bilgi)

Cehennem Kraliçesi (1980, Altın)

Bir Akşam Alacası (1980, Altın)

Yaşarken ve Ölürken (1981, Altın)

Ölünceye Kadar Seninim (1983, Altın)

Yalancı Şafak (1984, Altın)

Saz Caz Düğün Varyete (1984, Altın)

Hayal ve Istırap (1986, Altın)

Kafes (1987, Özgür Yayın)

Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın (1991, Can)

Kırık Deniz Kabukları (1993, Can)

Gramafon Hala Çalıyor (1995, YKY)

Cahide - Ölüm ve Elmas (1995, YKY)

Cemil Şevket Bey - Aynalı Dolaba İki El Revoler (1997, Oğlak)

Ada, Her Yalnızlık Gibi (1999, Oğlak)

Solmaz Hanım, Kimsesiz Okurlar İçin (2000, Oğlak)

Bu Yaz, Ayrılığın İlk Yazı Olacak (2001, Doğan)

Yarın Yapayalnız (2004, Doğan)

İstanbul Lâle İle Sümbül (2007, Doğan)

Hepsi Alev (2007, Doğan)

Daha Dün (2008, Doğan)

Bu Yalan Tango (2010, Everest)

Mel'un - Bir Us Yarılması (2013, Everest)

Sona Ermek (2017, Everest)





DENEME





Çağdaşlık Sorunu (1978, Günebakan)

Aşk-ı Memnu Ya Da Uzun Bir Kışın Siyah Günleri (1981, Yazko)

Düşünce Duyarlık (1982, Adam)

Kamelyasız Kadınlar (1983, Yazko)

İstanbul Yalnızlığı (1989, İstanbul Kütüphanesi)

Peride Celal'e Armağan (1996, Oğlak)

Perisi Kaçmış Yazılar (1996, İyi Şeyler)

Sepya Mürekkebiyle Yazıldı (1997, Oğlak)

Kurtuluş Savaşı ve Edebiyatımız (1998, Oğlak)

İstanbul Yıldızlar Altında (1999, Oğlak)

Kırık İnceliklerin Şairi - Behçet Necatigil (1999, Kaf)

Ay Hala Güzel (1999, Kaf)

Biten (İki) Yüzyıl (2000, Oğlak)

Evimizin Tek Istakozu (2000, Oğlak)

İstanbul Seni Unutmadım (2001, Oğlak)

Oburcuğun Edebiyat Kitabı (2002, Doğan)

Rüyamdaki Sofralar (2003, Doğan)

Uzak, Hep Uzak (2003, Doğan)

İstanbul'un Sandık Odası (2004, Doğan)

Kar Yağıyor Hayatıma (2005, Doğan)

Cengiz Tacer - Denizden Yana, Çölden Yana (2005, Milli Reassürans)

İstanbul Hatıralar Kolonyası (2006, Doğan)

İstanbul'un Tramvayları Dan Dan (2008, Doğan)

İstanbul İlk Romanımda Leylak (2009, Everest)

Oburcuk Mutfakta (2010, Everest)

Yaşadığım İstanbul (2012, Everest)

İstanbul Mayısta Bir Akşamdı (2014, Everest)

Edebiyatımızın Sevdiğim Romanlar Kılavuzu (2015, Everest)

İstanbul Bu Gece Yine Sensiz (2016, Everest)





ANI





Annem İçin (1983, Ada)

Hatırlıyorum (1984, Altın)

Seni Çok Özledim (1986, Özgür Yayın)

O Yakamoz Söner (1987, Ada)

Anılar; Issız ve Yağmurlu (2002, Doğan)

Oyun

Allahasmarladık Cumhuriyet

Ölü Bir Kelebek - Toplu Oyunlar (1998, Oğlak)

Şiir

Ay Işığı (1986, Özgür Yayın)

Söyleşi

Atilla İlhan, Nam-ı Diğer Kaptan (2002, İş Bankası)

Şimdi Seni Konuşuyorduk (2007, Doğan)

O Aşk Dinmedi (Ayşe Sarısayın ile) (2017, Everest





SENARYOLARI





2007 - Kilit (Sinema Filmi)

1999 - Kerem (TV Filmi)

1994 - Bir Aşk Uğruna (TV Dizisi)

1992 - Yedikuleli Mihriban (TV Dizisi)

1992 - Her Gece Bodrum (Sinema Filmi)

1990 - Yalancı Şafak (TV Dizisi)

1990 - Bir Yalnız Melek (Sinema Filmi)

1989 - Hiçbir Gece (Sinema Filmi)

1987 - Afife Jale (Sinema Filmi)

1982 - Seni Kalbime Gömdüm (Sinema Filmi)

1982 - Göl (Sinema Filmi)

1981 - Kırık Bir Aşk Hikâyesi (Sinema Filmi), diyaloglarını yazdı

1978 - Seninle Son Defa (Sinema Filmi)

1975 - Çapkın Hırsız (Sinema Filmi)

1974 - Askerin Dönüşü (Sinema Filmi)

1973 - Cennetin Kapısı (Sinema Filmi)

1973 - Bir Demet Menekşe (Sinema Filmi)

1972 - Yaralı Kurt (Sinema Filmi)

1972 - Kadın Yapar (Sinema Filmi)

1972 - Günahsızlar (Sinema Filmi)

Oynadığı filmler

1990 - Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu (Sinema Filmi) 1990, Yazar

1991 - Şen Dullar (TV Dizisi)

Yönettiği filmler

1989 - Hiçbir Gece (Sinema Filmi)

1992 - Yedikuleli Mihriban (TV Dizisi)





Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Selim İleri için başsağlığı mesajı





Kültür ve Turizm Bakanlığı, 75 yaşında hayatını kaybeden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Edebiyatımızın usta kalemlerinden, yazar, senarist ve eleştirmen kimliğiyle edebiyatımıza ve sanat dünyamıza eşsiz katkılar sunan Selim İleri'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyoruz” denildi.











