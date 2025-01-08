Yazar Selim İleri hayatını kaybetti

Bir süredir rahatsız olan İleri, İstanbul'da 75 yaşında hayatını kaybetti.

Selim İleri, 1970'lerden itibaren roman, öykü, şiir, deneme, tiyatro, anı, inceleme gibi edebiyatın farklı türlerinde nitelikli eserler ortaya koyan çağdaş Türk edebiyatının üretken kalemlerinden biri oldu.