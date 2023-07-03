Selim İleri Yeni Şafak'a konuştu: Cüneyt Arkın'dan özür kitabı

Türk edebiyatının usta isimlerinden

Selim İleri

, geçirdiği rahatsızlık sonrası uzunca bir süre ortalıkta görünmedi. Henüz yürüyemese de çalışmalarına tutkuyla devam eden yazar, babasından kalan daktilonun tuşları artık ağır geldiği için kitaplarını el yazısıyla kaleme almaya devam ediyor. Hastalığından önce

Ahmet Hamdi Tanpınar

kitabıyla farklı bir tarzda okurlarının karşısına çıkan İleri, kendi ifadesiyle ‘gönül borcu’ ödediği kitaplarla bir nevi gizli kalmış hesaplaşmaları da gün yüzüne çıkartıyor. Selim İleri'nin birkaç ay önce çıkan

Cahit Sıtkı Tarancı’yı

anlattığı C.S. isimli kitabı da bunlardan biri. İçinde kalanları ömrü yettiğince söyleme gayretinde olan yazar, şimdilerde uzun yıllar ara verdiği ekrana dönme hazırlığı içerisinde.

TRT2’deki programın

çekimleri sonrası buluştuğumuz

Selim İleri’yle