Şanlıurfa'da depreme ilişkin son bilgiler... Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Şanlıurfa'da depremde son durum ne, yaralı, ölü sayısı kaç oldu?

ŞANLIURFA'DA DEPREMDE SON DURUM NE?

7.7 ve 7.6 şiddetinde iki depremden etkilenen illerden biri de Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'da AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sür

ŞANLIURFA'DA KAÇ BİNA YIKILDI, ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Çok sayıda ölü ve yaralı var. En büyüğü 6.6 olmak üzere 100 artçı deprem meydana geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanlığı'nda Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremde 912 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Başkan Erdoğan, "5 bin 385 vatandaşımız yaralandı. 2 bin 470 kişi kurtarıldı. Temennimiz en az can kaybıyla bu felaketi atlatmış olmaktadır." ifadelerini kullandı.







