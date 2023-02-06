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AFAD telefon numaraları
AFAD, depremin ardından sosyal medya hesabından önemli bir uyarı paylaştı:
"Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının."
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın her ilde il müdürlükleri bulunuyor. Bu illere ilişkin telefon numaraları ise kurumun resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Depremin etkilediği bazı bölgelerde AFAD il müdürlüklerinin telefon numaraları şöyle;
AFAD Batman 0488 213 91 33
AFAD Hatay: 03261120000
AFAD Maraş: 03442214991
AFAD Antep: 03424281118
AFAD Adana: 03222272854
AFAD Adıyaman: 04162161231
AFAD Urfa: 04143137290
AFAD Diyarbakır: 0412 326 1156
AFAD Osmaniye: 0328 826 2002
81 ilde yaygınlaştırılan 112 acil çağrı merkezlerinde, 2021 Kasım ayı itibarıyla 89 milyon çağrıya yanıt verildi.
112 acil hattına mobil ve sabit hatlardan ücretsiz bağlanılmaktadır. Acil çağrı merkezlerini arayanların konumu otomatik belirlenmektedir.
Vatandaşlarımızın acil durumlarda arayacakları 112 Acil Çağrı Merkezlerinde, 4 dilde hizmet verilmektedir. Aynı zamanda
Engelsiz 112 uygulamasıyla işitme dili bilen personelimiz aracılığıyla çağrı hizmeti verilmektedir. e-Çağrı hizmetiyle, kaza yapan araçlara otomatik bağlanarak kazazedelere yardım hizmeti ulaştırılabilmektedir.
Artık ülkemizin her yerinden acil çağrı numaralarına tek bir numaradan ulaşacağız.