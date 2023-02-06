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Acil Yardım için AFAD il müdürlükleri telefon numaraları

Türkiye birçok ilinde yaşadığı elim deprem felaketi ile mücadele ediyor. İlk olarak Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremin ardından, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi. Depremzedeler ve yakınları AFAD telefon ve irtibat bilgilerini araştırıyor. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay gibi deprem yaşanan illere acil yardım için AFAD il müdürlüğü telefonları haberimizde.

14:16 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AFAD telefon numaraları

AFAD telefon numaraları

AFAD, depremin ardından sosyal medya hesabından önemli bir uyarı paylaştı:

"Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının."

AFAD ACİL DURUM TELEFON NUMARALARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın her ilde il müdürlükleri bulunuyor. Bu illere ilişkin telefon numaraları ise kurumun resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Depremin etkilediği bazı bölgelerde AFAD il müdürlüklerinin telefon numaraları şöyle;

AFAD Batman 0488 213 91 33

AFAD Hatay: 03261120000

AFAD Maraş: 03442214991

AFAD Antep: 03424281118

AFAD Adana: 03222272854

AFAD Adıyaman: 04162161231

AFAD Urfa: 04143137290

AFAD Diyarbakır: 0412 326 1156

AFAD Osmaniye: 0328 826 2002

TÜM ACİL NUMARALAR 112'DE TOPLANDI!

81 ilde yaygınlaştırılan 112 acil çağrı merkezlerinde, 2021 Kasım ayı itibarıyla 89 milyon çağrıya yanıt verildi.

112 acil hattına mobil ve sabit hatlardan ücretsiz bağlanılmaktadır. Acil çağrı merkezlerini arayanların konumu otomatik belirlenmektedir.

Vatandaşlarımızın acil durumlarda arayacakları 112 Acil Çağrı Merkezlerinde, 4 dilde hizmet verilmektedir. Aynı zamanda

Engelsiz 112 uygulamasıyla işitme dili bilen personelimiz aracılığıyla çağrı hizmeti verilmektedir. e-Çağrı hizmetiyle, kaza yapan araçlara otomatik bağlanarak kazazedelere yardım hizmeti ulaştırılabilmektedir.

Artık ülkemizin her yerinden acil çağrı numaralarına tek bir numaradan ulaşacağız.




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