Emre Belözoğlu cumhuriyet tarihinin en iyi kadrosunu açıkladı Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu, "Bugünlere gelmem, Fenerbahçe forması giyip kaptanlığa uzanmam, Galatasaray'da geçirdiğim yıllar sayesindedir" dedi. Belözoğlu üst üste 4 sezon şampiyon olan Galatasaray kadrosunun, cumhuriyet tarihinin en iyisi olduğunu söyledi.

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