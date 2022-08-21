Emre Belözoğlu cumhuriyet tarihinin en iyi kadrosunu açıkladı

Emre Belözoğlu, katıldığı programda futbolculuğu dönemiyle ilgili dikkati çeken itiraflarda bulundu.
NTV'ye konuşan başarılı çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Her şey Galatasaray sayesinde oldu"
- "Babam Fenerbahçe'liydi. Biz de Fenerbahçe'liydik. Bugünlere gelmem, Fenerbahçe forması giyip kaptanlığa uzanmam, Galatasaray'da geçirdiğim yıllar sayesindedir."
- "Çocukken şöhretin hazzı bambaşka. Saha çıkıyorsunuz sizi alkışlıyorlar. Futbol, hayatımda cümlelerle anlatamayacağım duygular yaşattı. Hagi'nin yerine oyuna girmek zor bir duygu. Türkiye'de gördüğüm en büyük oyuncu Hagi'ydi. Dünya'da gördüğüm en büyük oyuncuydu. Gözlem yeteneği olan bir gençtim. Pratiğe dökmeden de alabildiğim şeyler vardı. Hagi ile birebir çalıştım. Oyun içinde sertliğiyle liderliğiyle bana göstereceği şeyi hep bekledim. Türkiye'de bu kadar büyük olup etrafını da geliştiren başka kimse yok. Hem büyük oynadı hem de büyük oynattı. Hagi, çok büyük bir oyuncuydu ve bizi de öyle oynattı. Tabii Fatih Hoca faktörünü de unutmamak gerek."
"Cumhuriyet tarihinin en iyi kadrosu"
- "Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyon olan kadrosu cumhuriyet tarihinin en iyi kadrosudur."
- "Her oynadığım takımın taraftarı beni çok sevdi. 7 ay Atletico Madrid'de oynadım onlar bile beni çok sevdi. Galatasaray taraftarını da anlıyorum. Hiç hak etmediğim kadar sevgisizliği de yaşadım. Hak etmediğim kadar da sevildim. Benim o çorbada az da olsa payım vardı."
- "Faruk Süren'in insanlara bakışı biraz daha üst pencereden. 'Beni bir Avrupa kulübü istiyor' dedim. Benim o dönem bu konuşmaları yapmama bile gerek yoktu. Galatasaray'da 2 tane önemli oyuncusunuz 1-2 ay sözleşme kalmış ancak siz hala oyuncu ile sözleşme görüşmesi yapmamışsınız. Biz kendi açımızdan baktığımızda biz Okan Hoca'yla Galatasaray'da kalmak için uğraştık hatta. Ama o dönem söz verdiğimiz için sezon sonunda Inter'e imza attık."
- "Inter'de başkan beni çok seviyordu, kalmamı istedi. Sakatlığımı toparlayabileceğimi söyledi ancak ben gitmek istedim. En büyük pişmanlığım bu. Kasığımda problem başladı. 1-1.5 sene atlatamadım."
- "Ben Inter'den Newcastle'a gittiğimde Fenerbahçe çok büyük bir teklif yapmıştı. Fenerbahçe'ye transfer olacağım zaman Adnan Polat'la görüştüm. Fenerbahçe'nin bir teklifi var. Size bir söz vermiştim. Bunu siz bilin önce dedim. O da 'Hayırlısı olsun' dedi."
"İlk defa sevilmediğimi hissettim"
- "Fenerbahçe'ye transfer olduğumda sokakta ilk defa sevilmediğimi hissettim. Fenerbahçe'ye imza attıktan 3 gün sonra, 3 tane Galatasaraylı çocuk bana küfretmişti. Orada durumu anladım. Herkes kadar medeni tepkiler veremedik. O süreçle biraz boğuştum. Ama o duyguyu da yendik içimizde. Ben sokaktayım. Fenerbahçe de hep sokakta. Fenerbahçe halkın takımıdır. Bu yönümü Fenerbahçe'ye borçluyum."
- "Oynadığım takımların hepsinden kendi isteğimle ayrıldım. Sadece Fenerbahçe beni gönderdi."