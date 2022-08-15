Emre Belözoğlu ile taraftar arasında gerginlik: "Çıkartın bu adamı!"

Konyaspor ile Başakşehir arasında oynanan Süper Lig karşılaşması esnasında konuk ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu tribündeki bir taraftarla tartıştı.
Belözoğlu, küfür ettiğini iddia ettiği taraftarın tribünden gönderilmesini istedi. Bu esnada Başakşehir yedek kulübesindeki yetkililer başarılı futbol adamını sakinleştirmeye çalıştı.
Yaklaşık 2 dakika süren tartışmalar, yetkililerin müdahalesi sonrasında sonlandı.
Başakşehir Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Konyaspor maçında ilk yarının son anlarında bir taraftarla gerginlik yaşadı. Belözoğlu, güvenlik güçlerinden taraftarın dışarı çıkarılmasını istedi. pic.twitter.com/Jd6Clu3PeF
Başakşehir Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Konyaspor maçında ilk yarının son anlarında bir taraftarla gerginlik yaşadı. Belözoğlu, güvenlik güçlerinden taraftarın dışarı çıkarılmasını istedi. pic.twitter.com/Jd6Clu3PeF— ZPOR (@gzt_spor) August 15, 2022