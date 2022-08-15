Emre Belözoğlu ile taraftar arasında gerginlik: "Çıkartın bu adamı!" Konyaspor ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada konuk ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu ile tribünler arasında gerginlik yaşandı. Belözoğlu, küfür ettiğini iddia ettiği taraftarın stadyumdan çıkartılmasını talep etti.

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