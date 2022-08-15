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Emre Belözoğlu ile taraftar arasında gerginlik: "Çıkartın bu adamı!"

Konyaspor ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada konuk ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu ile tribünler arasında gerginlik yaşandı. Belözoğlu, küfür ettiğini iddia ettiği taraftarın stadyumdan çıkartılmasını talep etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Belözoğlu ile taraftar arasında gerginlik: Çıkartın bu adamı!
Emre Belözoğlu - Başakşehir

Konyaspor ile Başakşehir arasında oynanan Süper Lig karşılaşması esnasında konuk ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu tribündeki bir taraftarla tartıştı.

Belözoğlu, küfür ettiğini iddia ettiği taraftarın tribünden gönderilmesini istedi. Bu esnada Başakşehir yedek kulübesindeki yetkililer başarılı futbol adamını sakinleştirmeye çalıştı.

Yaklaşık 2 dakika süren tartışmalar, yetkililerin müdahalesi sonrasında sonlandı.

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