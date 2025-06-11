İrem Erel ve Hira Kılkış Salihli'nin gururu oldu

İller Arası Judo Şampiyonası Karaman’da yapıldı. Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda 24 kilogram kategorisinde mücadele eden Salihlili sporcu İrem Erel ve 40 kilogram kategorisinde mücadele eden Hira Kılkış şampiyon oldu. Aynı şampiyonda ayrıca 63 kiloda Zeynep Sağır ve 60 kiloda Mahmut Madan ikinci, 40 kiloda Eda Danacı ve 60 kiloda Efe Koçak üçüncü oldu.