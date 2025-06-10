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Salihlili judocuların yıldızı bu kez Manisa’da parladı

Salihlili judocuların yıldızı bu kez Manisa’da parladı

11:0010/06/2025, Salı
IHA
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Salihlili judocuların yıldızı bu kez Manisa’da parladı
Salihlili judocuların yıldızı bu kez Manisa’da parladı

Manisa’nın Salihli ilçesinin yıldız judocuları, Manisa’da yapılan Türkiye Şampiyonası ve Anadolu Yıldızlar Ligi il seçmesinde madalyaları topladı. Derece elde eden judocular, Türkiye finallerine ve grup maçlarına katılmaya hak kazandı.

Manisa Okul Sporları Judo Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Heyecan dolu anların yaşandığı il seçmelerinde 57 kiloda Göksu Delibay, 70 kiloda Esmasu Dündar, 73 kiloda R. Yiğit Aydemir birinci, 40 kiloda Nehir Aksu, 57 kiloda Sevdegül Kale, 46 kiloda Sancar Sultanov, 60 kiloda Efe Koçak ikinci, 44 kiloda Ecem S. Çetin, 63 kiloda Zeynep Sağır, 70 kiloda Hira Kılkış, 50 kiloda Ömer Ali Aksoy, 60 kiloda Çınar Biçer, 60 kiloda Nazif Efe Alper, Anadolu Yıldızlar Seçmesinde 57 kiloda Göksu Delibay, 63 kiloda Zeynep Sağır, 70 kiloda Esmasu Dündar, 60 kiloda Efe Koçak, 66 kiloda Nazif Efe Alper, 73 kiloda R. Yiğit Aydemir birinci, 40 kiloda Nehir Aksu, 44 kiloda Ecem S. Çetin ikinci, 57 kiloda Sevdegül Kale, 46 kiloda Sancar Sultanov, 50 kiloda Ömer Ali Aksoy, 60 kiloda Çınar Biçer üçüncü oldu.


Derece elde eden sporcuların Türkiye finallerine ve grup müsabakalarına katılmaya hak kazandığını belirten Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, yıldız judocuları tebrik etti.

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