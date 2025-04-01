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Kayserili karatecilerden 4 madalya

Kayserili karatecilerden 4 madalya

14:321/04/2025, Tuesday
G: 1/04/2025, Tuesday
IHA
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Dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.
Dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Okul Sporları Karate Gençler A-B Türkiye Birinciliği müsabakalarında yarışan Kayserili sporcular 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Okul Sporları Karate Gençler A-B Türkiye Birinciliği müsabakaları Bartın’da yapıldı. Müsabakalarda yarışan Kayserili sporcular, farklı kategorilerde 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere 4 madalya kazandı.


Gümüş madalya Genç B 59 Kg kumite dalında yarışan Eslem Özbek’ten geldi. Genç B 55 Kg kumitede Mahmut Arslan, Genç A 68 Kg kumitede Kaan Kandemir ve Genç A 66 Kg kumite dalında Fatma Koçak ise yarışmalardan bronz madalya ile ayrıldı.




#Kayseri
#Eslem Özbek
#Okul Sporları
#Mahmut Arslan

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