Kayserili karatecilerden 4 madalya

Okul Sporları Karate Gençler A-B Türkiye Birinciliği müsabakalarında yarışan Kayserili sporcular 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.
Okul Sporları Karate Gençler A-B Türkiye Birinciliği müsabakaları Bartın’da yapıldı. Müsabakalarda yarışan Kayserili sporcular, farklı kategorilerde 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere 4 madalya kazandı.
Gümüş madalya Genç B 59 Kg kumite dalında yarışan Eslem Özbek’ten geldi. Genç B 55 Kg kumitede Mahmut Arslan, Genç A 68 Kg kumitede Kaan Kandemir ve Genç A 66 Kg kumite dalında Fatma Koçak ise yarışmalardan bronz madalya ile ayrıldı.