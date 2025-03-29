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Aysel Önder'den altın madalya: Dünya rekorunu kırdı

Aysel Önder'den altın madalya: Dünya rekorunu kırdı

18:3129/03/2025, Cumartesi
AA
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Aysel Önder, Finlandiya'da bayrağımızı dalgalandırdı.
Aysel Önder, Finlandiya'da bayrağımızı dalgalandırdı.

Özel milli sporcu Aysel Önder, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Paralimpik milli atlet Aysel Önder, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu.


Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Finlandiya'nın Espoo şehrinde düzenlenen şampiyonada Aysel'in 400 metre finalinde yer aldığı belirtildi.


Milli sporcunun 56.17'lik derecesiyle Avrupa ve dünya salon rekoru kırarak şampiyon olduğu kaydedildi.





#Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası
#Aysel Önder
#Finlandiya

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