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Londra'da kritik zirve: Ali Koç Mourinho'nun yanına gitti

Londra'da kritik zirve: Ali Koç Mourinho'nun yanına gitti

16:086/06/2025, الجمعة
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Mourinho'nun durumu görüşme sonrası netleşecek.
Mourinho'nun durumu görüşme sonrası netleşecek.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un teknik direktör Jose Moruinho ile görüşmek üzere Londra'ya gittiği belirtildi.

Şampiyonluk hasreti 11 sezona çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'yla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.


TRT Spor'un aktardığı habere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli çalıştırıcıyla ile görüşmek üzere Londra’ya gitti. Mourinho'nun sarı-lacivertli kulüpteki geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanacağı bildirildi.


Sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de toplam 56 maça çıkan Jose Mourinho, 35 galibiyet alırken, 9 mücadelede yenilgi, 12 maçta ise beraberlik yaşadı.





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