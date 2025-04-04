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Sinan Cankurt'tan gümüş madalya

Sinan Cankurt'tan gümüş madalya

16:044/04/2025, Cuma
AA
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Sinan Cankurt madalyasını aldı.
Sinan Cankurt madalyasını aldı.

İtalya'da düzenlenen 4. AERE Cup Cimnastik Turnuvası'nda mücadele eden Trampolin Gençler Milli Takım sporcusu Sinan Cankurt, kürsüde yer aldı.

Milli cimnastikçi Sinan Cankurt, İtalya'da gümüş madalya kazandı.


Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlü'ğünden yapılan açıklamada, Riccione'deki turnuvada yarışan Cankurt'un, 15-16 yaş erkekler kategorisinde 51 bin 680 puanla ikinciliği elde ettiği belirtildi.


Cankurt'un bu önemli başarıyla uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiği vurgulanan açıklamada, milli sporcunun gelecekteki şampiyonluklar için de umut verdiği kaydedildi.




#Sinan Cankurt
#İtalya
#Trampolin Gençler Milli Takım

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